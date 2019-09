Joven muere electrocutada tras dejar cargando su celular

Moscú.- Una mujer murió electrocutada mientras tomaba un baño en Rusia. La causa o la vía por la que ésta perdió la vida: su celular.



Se trata de Evgenia Shulyatyeva, quien se metió a bañar como cada noche lo hacía sin imaginar que un presunto accidente terminaría con su vida.



Antes de seguir su habitual rutina, la mujer se percató que su teléfono celular no tenía tanta batería así que se lo llevó al baño junto a su cargador y lo conectó.



Mientras se bañaba éste se cayó a su espacio, aún conectado, y murió a sus 26 años: electrocutada con su smartphone.



Este caso ha impactado a varias personas de Rusia, pues con el apego que actualmente se tiene a los aparatos móviles a cualquier persona le pudo pasar.



Evgenia Shulyatyeva vivía en la ciudad de Kirovo-Chepetsk, a 800 kilómetros de Moscú. Su cuerpo fue encontrado por su mamá Vera de 53 años, quien fue al lugar, pues su hija no le respondía el celular.



De acuerdo con investigaciones de especialistas, la mujer perdió la vida al instante. Medios locales informaron que un comité de investigación sigue indagando si el celular se cayó por accidente o bien si este caso se trata de un asesinato, pues no está claro si ella utilizó el teléfono antes de morir.



Con información de Telediario