Joven recuerda cómo fue apuñalada en ritual de Slenderman

"Siento que es la hora de que la gente vea mi lado en vez del [lado] de alguien más", declaró.



"Eso fue un poco chocante para mí, ver que tenían este gran plan, en el que habían trabajado durante meses", precisó. Años después del ataque y el período difícil de la recuperación física y mental, la joven admitió que "todavía duerme con unas tijeras rotas bajo la almohada por si acaso".



'Sadistic' Morgan Geyser and Anissa Weier wanted to pay homage to Slender Man http://t.co/wbh7PE1qu6 pic.twitter.com/c2PRoaPARa — Nick Penzenstadler (@npenzenstadler) June 3, 2014

La estadounidense Payton Leutner, que hace 5 años sufrió un cruel ataque por parte de unas amigas, decidió compartir detalles acerca de este intento de asesinato que estremeció a la sociedad, publicó RT , ahora de 17 años,e indicó que "todavía duerme con unas tijeras rotas bajo la almohada por si acaso".Leutner afirmó que consideraba a Morgan Geyser, persona que la apuñaló, su mejor amiga. Sin embargo, admitió que en sexto grado —cuando Geyser también se hizo amiga de Anissa Weier, otra participante del ataque— empezó a hablar constantemente sobre el personaje de terror ficticio Slender Man. Se trata de un hombre delgado, extremadamente alto, con brazos muy largos, con un rostro sin rasgos faciales y que viste un traje formal negro, que, en su opinión, era real. "Le dije que eso me asustaba y que no me gustaba", señaló.En ese contexto, la joven dijo que Weier "convenció realmente" a Geyser de que Slender Man era real y admitió que esta chica no le gustaba "en absoluto". "[Weier] siempre era cruel conmigo. Siento que estaba celosa porque Morgan era amiga mía y de ella", indicó.El día antes del crimen, el cumpleaños de Morgan,, donde las amigas originalmente planearon apuñalarla por la noche. No pudieron hacerlo. Entonces, al día siguiente, tomaron un cuchillo de cocina de la casa y se dirigieron al bosque para jugar al escondite y allí realizaron el ataque. "Simplemente querían ir a dar un paseo", recordó Leutner, añadiendo que "no pensaba mucho en eso".Respecto al hecho de quey no por uno de menores, Leutner hizo hincapié en que se trata de un "crimen de adultos". "Si hubieran robado una golosina, seguramente sería [un crimen de] un niño. Pero trataban de matar a una persona. Es un crimen de adultos", afirmó.Al ser preguntada sobre qué le diría a Geyser, que cometió lo que Leutner calificó de "probablemente imperdonable", la joven señaló que al principio le "agradecería". "Probablemente la agradecería inicialmente, diría [que] debido a lo que hizo tengo la vida que tengo ahora, que me gusta mucho", afirmó. La joven planea hacer una carrera en el ámbito médico y opina que el ataque que sufrió la incitó a esta decisión.El 30 de mayo de 2014, Morgan Geyser y Anissa Weier, ambas de 12 años, atrajeron a Leutner al bosque de la ciudad de Waukesha (Wisconsin, EU) bajo pretexto de jugar al escondite, donde. Posteriormente declararon ante los agentes que lo hicieron porque el personaje de terror ficticio Slender Man las había visitado en sus sueños y amenazaba con matar a sus familias si no asesinaban a su amiga., desangrada y gravemente herida, quien logró arrastrarse hacia la carretera. Mientras tanto, ambas atacantes fueron encontradas a varios kilómetros del lugar de los hechos.Geyser y Weier fueron, pero fueron encontradas no responsables criminalmente debido a su grave estado de salud mental, por lo que fueron sentenciadas a 40 y 25 años en un psiquiátrico, respectivamente.