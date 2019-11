Joven se acuesta con dolor de cabeza y muere de meningitis

"Dijo que le dolía un poco la cabeza y se sentía algo atontada. Tomó paracetamol y agua, y se fue a la cama", afirmó su madre, Sheila Rowell.



Jessica Cain, de 21 años y oriunda de la ciudad de Gateshead, al noreste de Inglaterra,. Antes de acostarse a dormir,, informa RT Al siguiente día,. Inmediatamente llamó a una ambulancia y siguiendo instrucciones por teléfono intentó reanimarla.La autopsia confirmó cinco días después que meningitis y septicemia como causa de muerte, infecciones altamente contagiosas y peligrosas si no son tratadas a tiempo. "Estábamos en estado de 'shock' cuando descubrimos que era meningitis. No había nada que alguien pudiera haber hecho para salvarla", señaló la mujer.La madre de la joven quiere crear conciencia sobre las enfermedades potencialmente fatales como la meningitis. "Quiero que la gente se dé cuenta de que un dolor de cabeza podría ser un signo de algo más grave", advirtió.La organización benéfica Meningitis Now informa que los primeros síntomas de meningitis y septicemia pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolor muscular, así como manos y pies fríos.