Joven se mete a prisión para reconquistar a su exnovia presa

Alemania.- Un joven se metió ilegalmente a una prisión en Alemania para tratar de reconquistar a su exnovia.



Las autoridades en la prisión de Vechta, en el noroeste del país, dijeron que el joven de 18 años escaló el muro de 4 metros (13 pies) la semana pasada hasta la ventana de la celda donde estaba su expareja.



Los oficiales de la prisión lo interceptaron, pero él se negó a bajar y tuvieron que llamar a los bomberos para bajarlo con la ayuda de una escalera.



No queda claro si el joven logró recuperar el corazón de su amada, también de 18 años y quien rompió con él por teléfono.



El individuo es investigado por invasión de propiedad privada y contacto no autorizado con prisioneros.



La televisora regional NDR reportó que el hombre estaba medio desnudo, luego de haberse quitado algunas prendas para no quedar atorado en el alambrado de púas.