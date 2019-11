Joven se quita la vida en Saltillo

Al no soportar más la carga psicológica negativa por la que atravesaba,ubicado sobre la colonia Villa de Santiago, la noche del sábado.Fue minutos antes de las 23:00, cuando el joven de 25 años de edad identificado como Omar “N”, se dirigió hacia su dormitorio con la firme decisión de quitarse la vida.Tras varios minutos de que el joven no respondiera los llamados de su familia, la madre optó por ir a buscarlo y al ingresar a su cuarto encontró a su hijo inconsciente.Desesperadamente intentaron reanimarlo sin éxito, y al no tener una respuesta favorable solicitaron la presencia del personal médico para valorar su estado de salud.Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos realizados, el joven ya no contaba con signos vitales.Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento el del deceso y realizaron las maniobras de peritaje pertinentes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo.Fue necesaria la presencia de agentes de la Unidad de Integración Familiar, para entrevistarse con la familia del occiso y brindarles ayuda psicológica para sobrellevar la fatal noticia.