Joven se somete a 15 cirugías para cumplir sueño de la infancia

, una joven de 22 años originaria de, hizo realidad uno de sus sueños de la infancia tras someterse a 1Según sus propias declaraciones, desde que era una niña deseaba tener los labios más gruesos, y ahora que la vida le ha permitido lograr uno de sus más grandes propósitos, ha confesado sentirse mucho más bonita que antes y a la última moda.El tamaño que ahora poseen sus labios es del triple de su forma original, razón que ha hecho feliz a la joven estudiante de Filología alemana.Durante el proceso, la joven afirmó haber utilizado casi todo tipo dedisponible para alcanzar los resultados deseados.¡El camino tomado a tiempo no presenta una dificultad para la víctima!Comparte en sus fotografías de, donde pudo notar un incremento en su número de seguidores desde que comenzó a publicar su nueva imagen.Pese a que asegura recibir muchos elogios, la joven también ha mencionado que las cantidades de comentarios negativos son altas y que, en gran medida, provienen de otras mujeres.Elde Andrea tuvo un costo de más de 170 dólares por intervención quirúrgica, es decir, cerca de 3,305.38 pesos en cada ocasión.Me alegro de que el universo me haya dado la oportunidad de que muchas personas me vean y sepan que existo, y quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección”.