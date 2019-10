Joven se viraliza por bailar como ‘El Joker’ en la Macroplaza

El video del joven se volvió viral en redes sociales por su caracterización del villano.En redes sociales circula el video de un fan bailando como Joaquin Phoenix en la película.Al ritmo de “Rock and Roll Party”, un joven disfrazado de Joker baila en las escaleras de la Macro Plaza del centro de Monterrey y el video se ha vuelto viral en redes sociales.Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, se ha convertido en una fuente de disfraces para los jóvenes y este fan no dejó pasar la oportunidad de imitar el baile del villano de la cinta.Los usuarios no se hicieron esperar y comentaron la grabación asegurando que “El Bromas se mudó a Monterrey”.Con información de Milenio