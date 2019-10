Jóvenes abarrotan centro de Santiago para protesta masiva

Luego de la convocatoria lanzada para otra marcha masiva, que podría ser una de las más grandes registradas en esta ciudad, la Plaza Italia registra hoy la presencia de numerosas personas, entre ellas mayormente jóvenes, algunos estudiantes universitarios y aficionados del futbol.Con cánticos que expresan su sentir ante la situación en Chile, los manifestantes se encuentran por todas las calles aledañas a la referida plaza, ubicada en el centro de la capital chilena.En los parques Bustamante y Forestal, así como en la Alameda (Avenida Libertador Bernardo OHiggins), los manifestantes no dejan de congregarse para la que se espera será una jornada larga que les permitirá externar su inconformidad, hasta que inicie el octavo día consecutivo de toque de queda.Pese a la situación, los habitantes de Santiago se observan sonrientes, contentos, muchos de ellos bailando al ritmo de los tambores. Una gran mayoría porta playeras de equipos de fútbol como Colo Colo y el de las universidades de Chile y Católica.Pero no solo ellos ya están listos para otra jornada de protesta. Helicópteros y policías resguardan la zona y, a diferencia de la víspera, ya no hay una gran presencia de familias completas, las cuales externaron que de cierta forma “arriesgan” a sus hijos para enseñarles la importancia de que muestren su inconformidad pasivamente, haciendo ruido con silbatos y cazuelas.Hasta el momento en la manifestación se observan miles de personas que usan cubre bocas, paliacates o máscaras, aditamentos que les son de gran utilidad para cubrirse de bengalas, gases lacrimógenos o chorros de agua con químicos, lanzados en su contra por la policía.Entre la tarde y la noche se espera que caravanas de taxistas y vehículos, que protestan por el elevado costo de los peajes en las carreteras capitalinas, se unan a quienes ya ocupan la llamada Plaza Baquedano, emblema de la gran urbe chilena.