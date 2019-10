Jóvenes entre 16 a 25 años la mayoría de sicarios en Culiacán

De acuerdo con, la mayoría de los integrantes del grupo delictivo que participó en los hechos violentos deel pasado jueves tienen entre, y por ello ely el I, buscarán reforzar los programas de atención para que los jóvenes sinaloenses tengan mayores oportunidades de desarrollo y no incurran en actividades ilícitas.En ese sentido, el titular del IMJU, Carlos, exhortó a los jóvenes que participaron en los hechos violentos a no perder el camino de la legalidad y sumarse al cambio que están realizando diversas organizaciones.Comentó que en el día que estos jóvenes decidan dejar las organizaciones criminales, deben de tener oportunidades para tener una vida dentro de la legalidad, con oportunidades de estudio y trabajo, al ser la única manera en que se podrá cambiar el paradigma de la sociedad.Ramírez Reyes mencionó que en la ciudadanía se tiene que trabajar en la reconciliación y perdón hacia los jóvenes, como una política de gobierno en donde no se debe de rechazar a las personas que llegaron a participar en el evento.“Mucho jóvenes ya piensan que tienen que seguir una vida en el crimen, cuando realmente nosotros como instituciones tenemos que incorporarlos a la sociedad, a la participación y hacerlos agentes de cambio, agentes de bien” Carlos Alonso Ramírez Reyes.Con gestiones con la, se acordó que ampliarán programas como territorio joven, centros de innovación y brigadas comunitarias, además de abrir la convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro.Ramírez Reyes afirmó que el IMJU en Culiacán va a reforzar los eventos deportivos, artísticos, rescate de espacios públicos, y programas de murales, entre otros.Mientras que por parte del Instituto Sinaloense de la Juventud, Joaquín Rodríguez, aseguró que se continuará apoyando a los jóvenes con becas de transporte, para inscripción en las escuelas, en el sentido de que la educación es la base para contrarrestar el problema.Mencionó que al ser una situación en donde se deben de sumar esfuerzos, en los próximos días sostendrán reuniones con organizaciones civiles para crear un programa especializado en las zonas en donde hay mayores conflictos delictivos.Ambos funcionarios coinciden en que existe el reto de incorporar a más jóvenes a que se sumen como líderes del cambio y participen en el proceso de pacificación, además de reforzar los programas dedicados a ellos.De acuerdo con los videos difundidos en redes sobre los hechos violentos registrados en Culiacán el pasado jueves 17 de octubre, es evidente que en estos participaron jóvenes de entre 16 a 25 años en su mayoría, los cuales portaban fusiles de asalto, incluyendo Barret calibre 50 y se transportaban en vehículos blindados.El IMJU y el ISJU buscan reforzar programas de atención y desarrollo para la juventud de Sinaloa.