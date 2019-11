Jóvenes graban a su amigo mientras se ahoga ¡y no lo ayudan!

Joven murió ahogado mientras era grabado por sus amigos

Sucedió en la ciudad de Kalaburagi, en el estado de Karnataka, India. Un joven de 19 años murió ahogado en un estanque ante la mirada de sus amigos, quienes grabaron con sus celulares todo lo sucedido. pic.twitter.com/CVbWTCtRpt — Javier Oliver CT (@javieroliver_ct) November 18, 2019

Jóvenes captaron el momento en que su amigo se ahoga en un río y el video se volvió viral, pues ellos nunca ayudan a la víctima de 22 años.Los hechos ocurrieron el viernes pasado por la tarde en Kalaburagi, en el distrito de. El chico, identificado como Jaffer Ayub, fue a nadar con sus amigos y falleció ahogado cuando ellos, en vez de ayudarlo a salir, lo grabaron.En las imágenes, se observa cómo el chico de 22 años, quien al parecer no sabía nadar bien, lucha por mantenerse flotando.Sin embargo, pide ayuda a los jóvenes, quien sólo ven a su amigo de lejos. Y aunque uno de sus amigos le ofrece una mano, la retira antes de queen un río mientras sus amigos grababan:Con información de The Times of India.