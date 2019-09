Juego de la Feria de Torreón ¡se detiene en las alturas!

Torreón, Coah.- Minutos después de las 9 de la noche de este domingo, el juego Sky Flyer de la Feria de Torreón se paró por un corte de energía eléctrica dejando arriba a más de 10 personas suspendidas a unos 8 metros de altura.



Testigos aseguran que fue cerca de 2 minutos los que tuvieron que pasar para que personal de los juegos maniobrara y lograra reactivar el juego mecánico.



Por fortuna el incidente no pasó a mayores, sin embargo, en el lugar no se observó clausura por parte de Protección Civil, sólo el juego apagado en su totalidad.



Vendedores aledaños señalaron que el corte de luz también se fue en sus puestos.



De acuerdo a información de Protección Civil, las personas que se encontraban en la atracción no estuvieron en mayores peligros y lograron ser bajadas del juego sin mayores problemas.



Con información de Telediario