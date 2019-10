Juez aplaza resolución sobre aeropuerto de Santa Lucía… otra vez

Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, aplazó una vez más su resolución en el sentido de sique han evitado la construcción del nuevoen la Base Aérea Militar de, informóPese a que hoy estaba programada su resolución, tras haber celebrado una audiencia el pasado viernes, en listas judiciales no se publicó algún acuerdo que indicara cuál fue su decisión.La semana pasada, la representación legal del gobierno federal interpuso un recurso de queja que faltaba por resolver a un Tribunal Colegiado.El secretario Técnico delinformó de la imposibilidad para remitir unas constancias solicitadas, después de que el juez le solicitó el inventario de dicha en la Base Aérea de Santa Lucía.Hace unidos días, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco quiso pronunciarse sobre el tema después de que dos tribunales colegiados tenían puntos de vista distintos sobre si procede otorgar suspensiones en los juicios promovidos en contra de la obra cuando se busca el amparo en temas de obra pública.La Sala señaló que no existía una contradicción de criterios.El colectivopromovió 147 demandas de amparo y cuenta con siete suspensiones definitivas.Las resoluciones ordenan frenar la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, hasta en tanto no existan los estudios de impacto ambiental.Que se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia; que se entreguen estudios en materia de seguridad.También demandaron que se preserven los avances en las obras del Aeropuerto de Texcoco que inició la administración de Enrique Peña Nieto.Los amparos se interpusieron en ocho entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí.