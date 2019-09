Juez definirá el viernes si cancela o no construcción de Santa Lucía

Ciudad de México.- El Juzgado 5 de Distrito en Materia Administrativa informó que el próximo viernes se llevará a cabo la audiencia incidental en la que se resolverá si se adopta o no la invocación del criterio de “instalaciones estratégicas”, con lo que se definirá si se cancela o no la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.



Esto, tras la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dejar sin efectos la suspensión definitiva que se concedió al colectivo #NoMasDerroches.



Según el acuerdo del juez Juan Carlos Muñoz Rosas, la diligencia se realizará a las 11:30 horas del próximo 27 de septiembre. La víspera, el juzgador la aplazó, debido a que aún no se realizaba la inspección ocular que se ofreció como prueba.



De prosperar el recurso de la Sedena, dejaría sin efecto los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Militar Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.



La secretaría argumentó que la terminal aérea está integrada como "instalación estratégica" y que la suspensión definitiva pone en “peligro la defensa, integridad y soberanía del país, por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.