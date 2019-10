Juez obliga a Mendivil a pagar 180 mdp a la BUAP por venta de Lobos

Ciudad de México.- Un juez de Puebla ha fallado a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que el señor Mario Mendivil pague la cantidad de 180 millones de pesos por la venta de la franquicia de Lobos al FC Juárez.



Se trata del juez Hugo Isaac Arzola Muñoz, del Juzgado Especializado en Materia Civil de Puebla, quien determinó que el pagó de 90 millones de pesos que Mendivil hizo a la universidad, "no declara la liberación que solicitó Garden Teas de México (empresa de Mendivil), Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal respecto a la cantidad de noventa millones de pesos a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla".



Igor Trujillo, abogado de la BUAP, señaló a Mediotiempo que además de sentirse satisfechos con este primer fallo, lo importante para ellos es que se reconoce el primer acuerdo entre la BUAP y Mario Mendivil, firmado el 30 de abril del 2018, donde se estipuló que se debía pagar dicha cantidad (180 mdp), a diferencia de lo establecido por Javier Coello Trejo, abogado del empresario, quien señaló a Mediotiempo que el segundo convenio, firmado el 13 de diciembre del año pasado, (donde solo se estipulaba el pago de 90 mdp en caso de venta del equipo), anulaba al primero.



"Lo que veníamos nosotros sosteniendo, no era notable que con la consignación de 90 mdp, Garden Teas se pudiera liberar de sus obligaciones de pago con la Universidad, y así lo establece el juez, quien establece que existe un convenio del 30 de abril, que obliga a Garden Teas a pagar 180 mdp y una vez que se pagara esta cantidad, tendría derecho a gestionar una venta, con un pago mínimo de 90 mdp.



A su vez, el jurista expresó que en cuanto a la denuncia contra Televisa (por tener los derechos de transmisión) y la Federación Mexicana de Futbol (al ser Lobos un club afilliado a ella), el asunto sigue en investigación, además de que la Fiscalía del Estado de Puebla llamará cuando lo crea conveniente a Alejandra de la Vega, dueña del FC Juárez y a Julio Barba, corporativo de inmuebles de Grupo Televisa, además de Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX y a Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.



"Ese es un proceso penal paralelo en donde se están investigando el exceso en haber transmitido los derechos televisivos por parte de la gente de Garden Teas, que tenía la BUAP y el Club Lobos a sí misma a Garden Teas; se está ahí investigando cómo fue la operación con Juárez, también se va a llamar al parecer a la Alejandra de la Vega, a Julio Barba de Televisa, también se va a cuestionar a la Liga y a la FMF si obtuvo el aval o no, como así lo fue, para que se vendiera a Juárez el equipo.



MENDIVIL YA APELÓ



Por otra parte, Javier Coello Trejo, abogado de Mario Mendivil y Garden Teas, señaló que ya apelaron la decisión del juez y que esperarán la resolución de un tribunal, la cual puede tardar de uno a dos meses.



"Lo único que el juez está diciendo es que no acepta la consignación (del segundo convenio), pero eso ya lo apelamos. Claro que tienen que aceptarla si nosotros estamos dando cumplimiento a lo que hay en un convenio, pero vamos a esperar que el Tribunal de Puebla lo resuelva. Eso ya está apelado.



"Eso es recurrible, ya se recurrió, desde la semana pasada lo sabíamos y se va a resolver, porque sencillamente nosotros estamos dando cumplimiento a un convenio (el segundo firmado el 13 de diciembre de 2018), que el juez se salga por la tangente y que diga: 'no me explicaste', ¿cómo no te expliqué?; está de acuerdo a contra el convenio. Se salió por la tangente el juez. El asunto tiene que pasar al Tribunal, eso se llevará o uno dos meses. Y nosotros seguimos empujando nuestras denuncias".



Cabe recordar también que Mario Mendivil denunció al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, de desviar recursos de la universidad al equipo de futbol desde 2012 hasta 2017, por un monto que asciende a casi los 500 mdp.