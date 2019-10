Jueza niega amparo a Robles para que acceda a su cuenta bancaria

Ciudad de México.- Rosario Robles no podrá acceder a su cuenta bancaria y tarjetas de crédito, pues la exfuncionaria es sujeto de una investigación por “posibles delitos internacionales”.



Fue la jueza décimo segunda de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo, quien negó la suspensión definitiva en el amparo promovido por Robles contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



“Suspender los actos reclamados en beneficio de la parte quejosa contravendría disposiciones de orden público, en perjuicio de las facultades de investigación que otorgan las disposiciones administrativas a la autoridad responsable en conjunto con autoridades internacionales. Es decir, se obstaculizaría, retrasaría o dificultaría la investigación de posibles delitos internacionales“, destacó la jueza.



Además, Blanca Lobo consideró que no procede la suspensión, porque “de una lectura preliminar de las disposiciones reclamadas no se advierte afectación a derechos fundamentales“, pese a que las dos Salas de la Corte han declarado que la facultad de la UIF para bloquear cuentas es inconstitucional.



Lo anterior surgió posterior a que la UIF presentó ante la jueza una solicitud de asistencia internacional, sin que la versión pública de la sentencia detalle cuál fue la agencia que pidió indagar a Robles, o de qué nacionalidad.



Cabe mencionar que Robles buscaba acceder a una cuenta en BBVA y tres tarjetas de crédito. En su declaración patrimonial de cierre de encargo, presentada el 7 de diciembre de 2018, informó que tenía dos cuentas bancarias, una con saldo en ceros y la otra con 180 mil 517 pesos.



Asimismo, la ex Secretaria de Desarrollo Social también contaba con 1.7 millones de pesos del seguro de separación que tenía derecho a cobrar al salir del gobierno, mismo que se ignora si ya estaba depositado en su cuenta.





Con información de Agencia Reforma