Jugador de la NFL ha regalado más de 500 mamografías en EU

DeAngelo Williams sponsors 500 mammograms to honor mom who died of breast cancerhttps://t.co/REWtWke66Z — TODAY (@TODAYshow) October 9, 2019

#FOXSports ¿Faltó tacto en la NFL? @pilarperezr nos cuenta la causa de DeAngelo Williams At The Buzzer.https://t.co/8IAseTohxZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 2, 2015

Fuente : Fox Sports

DeAngelo Williams jugó como corredor 11 años en la NFL, enfrentándose contra defensores para conseguir yardas de más y, finalmente, victorias. A pesar de haberse retirado desde el 2016, sigue luchando, pero ahora una batalla más importante: la del cáncer de mama.El ex corredor de los Carolina Panthers perdió a su madre, Sandra Hill (53 años) en el 2014 por dicha enfermedad. A pesar de ser un golpe duro para el corredor, en lugar de lamentarse, hizo algo al respecto. En el 2015, el ex All American de Memphis inició la Fundación DeAngelo Williams, ayudando a mujeres alrededor de Estados Unidos a recibir mamografías.Esta fundación ha regalado más de 500 mamografías a mujeres en diferentes ciudades del Este del país americano."Poder ayudar a todas estas mujeres es increíble. Esto puede cambiarles la vida", expresó Williams en un comunicado al programa estadunidense TODAY. "Estamos permitiéndoles obtener esta atención que nadie debería ser negado o no tener acceso”.DeAngelo Williams fue seleccionado a un Pro Bowl (2009) y fue el líder en touchdowns corridos en dos ocasiones (2008 y 2015).