Jugadores de Veracruz no se presentarán ante Tigres

“Se llegó a una decisión y es que no se va a jugar el próximo viernes. No hay otra voz más que la mía como presidente de la Asociación. La Asociación los apoya. Ya tuvimos contacto con otros jugadores y los apoyarán" aseguró Ortiz



“Los jugadores no quieren hablar con Bonilla o Yon de Luisa, sino con los dueños”, sostuvo.



“Es muy lamentable que digan que no saben lo de los dobles contratos. Ellos se van a hacer presentes en redes sociales. Es momento de dignificar la profesión del futbolista y que no se pisoteen sus derechos. Está la Sub-20, la femenil. El 95 por ciento de los jugadores tomaron esta decisión”.



“Es un llamado para los dueños y ojalá se pueda hacer algo en estos dos días, pero la decisión ya está tomada. A algunos les deben hasta seis meses y los nuevos no han cobrado ni un solo pesos. Hoy hay utileros que duermen en colchonetas debajo del estadio”, concluyó.

no se presentarán a jugar este viernes antedebido a los adeudos que la directiva de los escualos, encabezada por, tiene con ellos desde hace tiempo. De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, ésta fue la conclusión a la que llegaron tras una reunión este jueves.ESPN Digital se comunicó con la Liga MX y el organismo informó que no han sido notificados, hasta el momento, sobre la postura del conjunto jarocho.De la misma forma, el representante de los futbolistas a través de la AMFPro, dijo en Fox Sports que la reunión que buscan los elementos de Veracruz es con los dueños de los equipos, pues no buscan acercarse a la Liga MX o a la misma Federación Mexicana de Futbol.Además, Ortiz aplaudió esta decisión para que los jugadores se sientan protegidos y sientan que tienen voz y voto en las decisiones que se toman.Finalmente, dijo que no se cierran a que en estos dos días se pongan al corriente de los pagos, pero que la decisión fue tomada, además que compartió que les deben dinero a las divisiones inferiores y al staff del club.