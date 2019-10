Jugadores que anotaron más de 700 goles en la historia del futbol

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo logró llegar a la escalofriante cifra de 700 goles anotados como profesional en el encuentro donde Portugal perdió 2-1 frente a Ucrania por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa. Se trata de un registro impresionante, digno de un jugador que es constante y productivo en cada encuentro que juega.



Pero no es el único que lo ha conseguido. Algunos incluso tienen más que el delantero de la Juventus. Te invitamos a que conozcas a los jugadores que tienen 700 goles o más en su carrera y a los que Ronaldo aún puede alcanzar y superar.



Gerd Müller (735 goles oficiales)



El Torpedo fue uno de los delanteros más temidos en su época con el Bayern de Múnich. Fue campeón del mundo con Alemania en 1974 y, por si eso fuera poco, es el gran goleador de la Bundesliga con 365 goles en 427 encuentros.





Ferenc Puskás (746 goles oficiales)



En 720 encuentros como profesional, el mítico delantero húngaro del Real Madrid logró perforar la portería contraria en 704 ocasiones. Es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del futbol y uno de los delanteros más completos que se han visto en este planeta, no por nada el galardón que premia al mejor gol cada año lleva su nombre.





Pelé (767 goles oficiales)



El mejor jugador de la historia, según muchos especialistas, es también uno de los hombres que más goles oficiales hizo como profesional. Pelé es una de las más grandes leyendas de este deporte y su calidad es incuestionable, así como su capacidad goleadora. Dos de las anotaciones más bellas y espectaculares que hizo fue aquella en la Copa del Mundo de Suecia en 1958 y en la final de la Copa del Mundo de México 1970 frente a Italia.





Romario (772 goles oficiales)



Romário de Souza Faria, mejor conocido como Romário a secas, delantero de equipos como Vasco da Gama, Barcelona, PSV Eindhoven o Flamengo, era una máquina aceitada que hacía goles al por mayor. Su máximo momento fue en el Mundial de Estados Unidos 1994 donde consiguió alzar el trofeo con su Selección y anotar cinco goles.





Josef Bican (805 goles oficiales)



Es una de las leyendas del Slavia de Praga, equipo para el cual jugó durante 11 años. La cifra conseguida por este jugador austro-checo la realizó en 530 partidos, razón suficiente para entrar en el top de los 50 futbolistas más importantes del siglo XX. Jugó para los equipos nacionales de Austria y Checoslovaquia y entre los años 1939 y 1944 fue el mayor anotador de toda Europa. Nada mal para un hombre al que no todos conocen. ¿Podrá Cristiano Ronaldo superar o igualar los registros de estos delanteros?