¡Jugarán hoy la octava jornada!

Acuña, Coah.- Hoy se estará jugando la octava jornada y penúltima de la primera vuelta de la campaña 2019-20 de la Liga Otoñal de Béisbol Amateur del Norte de Coahuila (LOBANC) en cinco diferentes escenarios.



La serie que llama más la atención es la que protagonizarán en el municipio de Nava la novena de los Indios Sioux y los Atléticos de Acuña para revivir la última final de la liga.



La “ola verde” llega en el liderato del standing con un registro de 12-2, mientras que “La Tribu” llega en el cuarto escalón con una foja de 9-5, por lo que no hay un claro favorito para llevarse el triunfo en ninguno de los dos partidos que sostendrán.



Otra de las series que acapara los reflectores es la visita de los Cómicos de Piedras Negras, actuales sublíderes del standing, a Los Six de Acuña, que llegan enrachados y motivados por estar de vuelta en la pelea por un lugar en la zona de calificación.



La jornada la complementan la visita de los Laguneros de Nava a los Osos de Piedras Negras en un choque de urgidos de buenos resultados ya que se encuentran en la parte baja del standing.





SERIES PARA HOY



LOCAL VISITA



Indios Atléticos



Osos Laguneros



Yankees Agricultores



Zaragoza Traileros



Los Six Cómicos