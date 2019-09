Juicio contra Carlos Ghosn empezará en abril de 2020

Tokio.- El inicio del juicio al ex presidente de Renault-Nissan Carlos Ghosn en Japón está previsto para abril de 2020, indicó este sábado a la Afp una fuente cercana a la investigación, confirmando una información de la agencia de prensa japonesa Kyodo.



La fecha aún no ha sido establecida de forma exacta, pero según Kyodo, "el tribunal de Tokio desea organizar hasta tres sesiones cada semana a partir del 21 de abril".



"Es de hecho lo que aparece en el calendario distribuido por el tribunal", confirmó a la Afp una fuente próxima a la investigación que no aportó más detalles.



Además del ex presidente del grupo automovilístico, comparecerán otros ex directivos de Nissan, según la agencia japonesa.



Ghosn fue inculpado en cuatro casos por la justicia japonesa. En dos de ellos, relacionados con retribuciones económicas no declaradas, también están presuntamente implicados su ex colaborador Greg Kelly y la misma empresa Nissan como persona moral.



Ghosn, ex presidente del grupo Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, será juzgado por dos casos de "abuso grave de confianza" relacionados con la transferencia de fondos de intermediarios de Nissan a Arabia Saudita y Omán, un dinero que supuestamente fue en parte utilizado para inversiones personales, según la justicia japonesa.



Detenido y encarcelado en noviembre de 2018 y después liberado bajo fianza en primavera, el ex presidente de Renault se encuentra actualmente detenido en su domicilio en su residencia en Tokio, con la prohibición de ver a su esposa y contactarla, unas condiciones denunciadas por sus abogados.



Su detención provocó importantes tensiones en el seno del grupo Renault-Nissan y el sucesor de Ghosn al frente de Nissan, Hiroto Saikawa, también tuvo que abandonar su cargo esta semana al verse implicado en otro caso de retribuciones indebidas.