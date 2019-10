Pide juicio político contra regidores y síndicos de Parras

Saltillo, Coah.- Ramiro Pérez Arciniega, alcalde de Parras, presentará demanda de juicio político en contra de 8 regidores y los dos síndicos por usurpación de funciones y provocar daño al erario municipal, ya que han obstaculizado el trabajo del Ayuntamiento.



Esto impidió presentar la Ley de Ingresos 2020, con lo cual deberán utilizar la misma de 2019, lo que significará perder alrededor de 7 millones de pesos.



Pérez Arciniega informó que presentará la demanda de juicio político la próxima semana, con lo cual deberá proceder su desafuero y el nombramiento de los suplentes.



Explicó que regidores y síndicos del PRI, PVEM y Morena, han sido manipulados por Evaristo Armando Madero Marcos, ex alcalde y actual regidor, que no solventó 104 millones de pesos correspondientes al 2018, y pretende evitar que avancen las investigaciones en su contra.



Madero Marcos, informó, cometió varias irregularidades financieras y administrativas, como la venta del Mercado 20 de Noviembre y la venta de otros inmuebles propiedad del Municipio, sin cumplir con requisitos de ley.



También vendió vehículos oficiales con el argumento de que eran chatarra, sin embargo, siguen circulando en el municipio. Además, entregó una camioneta a un primo en pago de un adeudo, sin justificarlo.



De igual manera, su esposa cobraba en el DIF-Municipal, aunque era un cargo honorífico; su restaurante era proveedor exclusivo del Ayuntamiento, y además rentaba un pozo de su propiedad al Simas, cobrando 35 mil pesos mensuales.



El alcalde manifestó que regidores y síndicos han actuado al margen de la ley, obstaculizaron la realización de obras, destituyeron al secretario del Ayuntamiento, quitaron facultades a la tesorera y entorpecen las funciones a su cargo, por esa razón no se realizó la sesión de Cabildo para aprobar la Ley de Ingresos del próximo año, que debían enviar al Congreso el 15 de octubre pasado, a más tardar.



“Es Evaristo el que está atrás”, aseguró, al indicar que la intención es desviar la atención para que no avancen las denuncias en su contra.



Juicio político contra:



IRMA ARACELY BELTRÁN GONZÁLEZ. Síndico de mayoría.



CELIA ÁVILA VALENZUELA. Síndico de minoría.



RAMÓN ALVIDREZ VILLARREAL. Primer regidor.



ELIA SANDRA JIMENEZ SEGURA. Segundo regidor.



JUAN JOSÉ NIÑO SEGOVIA. Tercer regidor.



BLANCA ESTHELA MORENO LÓPEZ. Sexto regidor.



JESÚS EMANUEL NATIVIDAD VIELMA. Séptimo regidor.



JUAN JOSÉ MORALES MARTÍNEZ. Octavo regidor.



EVARISTO ARMANDO MADERO MARCOS. Noveno regidor.



EUNICE GUTIÉRREZ CENICEROS. Décimo primer regidor.