Julián Herbert, entre el relajo y el pesimismo

“En mis libros intento hacer poemas, pero en el sentido de eso que se llama ‘robo de oreja’. Creo que alguna vez lo leí en algún texto de Octavio Paz, en donde lo que busco es recrear la forma como hablamos, pero no con esa prosa artificial sino con la cadencia del habla natural, con la rítmica auténtica de los personajes”, explica.

Ocho cuentos satíricos y pesimistas reúne(Acapulco, 1971) en, su más reciente libro, que nació bajo el signo de la crónica y derivó en un conjunto de relatos salvajes que viajan por, sitios donde la violencia es un puño que golpea con la fuerza de un pugilista.Para Herbert, los relatos están ligados a la memoria, al alcohol y al océano Pacífico, y fueron construidos sobre la base del jazz y la poesía, inspirados en las. Esa construcción se puede notar en el habla de los personajes.Sin embargo, al pensar en este libro, anota, quiso partir del oficio del periodista que intenta. “Digamos que partí de un tema periodístico, pero luego intenté concebir el texto con la estructura de un poema; es decir, lograr que las palabras se fueran llenando de cosas en el camino, como sucede en los poemas”.El resultado fue un libro ágil, desparpajado y una invitación plena al relajo. “La idea era hacer una serie de relatos más fluidos, así que partí de la idea de la crónica, en el sentido de darle un vínculo con un aspecto social y de interés público a cada historia. Pero luego esos textos se van hacia cualquier otro lado”, admite., se le cuestiona.“No lo había pensado así, pero sí, una de las cosas que se me viene a la cabeza es que me gusta investigar cuál es la estructura más precisa de los géneros… aunque luego no los respeto y no los trato como tales, pero sí, digamos que primero quise conocer la estructura del género y luego me ayudó la improvisación”.“En este libro están varias de mis obsesiones. Por ejemplo, el tema de la. Pero me doy cuenta de que, incluso, cuando no me lo propongo, ésta aparece; quizá porque. Y aunque el libro intenta echar relajo, no deja de haber una tensión pesimista. Lo cierto es que me interesaban las visiones laterales de la violencia, utilizada de forma pensada en algunos relatos, pero que en otros casos fueron sucediendo accidentalmente.”, se le inquiere.“Me interesaba ver las conexiones entre mi infancia y la violencia política, y mi vida adulta y la delincuencia organizada”.“No creo que sean dos cosas distintas. Pienso, por ejemplo, que la, como el hecho de que Salvador del Toro procesó a estudiantes del 68, y más tarde haya sido enemigo del narco a principio de los años 70. Digamos que es una pauta de cómo el país se fue construyendo y cómo el narco de los 70 en México fue una especie de paraestatal diseñada por el post-alemanismo”.“Me parece que la vida canónica de la literatura está vinculada a un esquema de orden religioso, con una estructura y ciertas canonjías; y me interesa señalar la necesidad de esa estructura de promoción, de fomento a la cultura y de la vida académica. Pero tampoco creo que seamos la panacea o que tengamos una visión especial del mundo. Me parece que a veces nuestras realidades son bastante ridiculizables. Y no lo digo desde afuera, porque formo parte de esos esquemas, así que su mención en estos relatos sostiene un nivel de autoironía”.