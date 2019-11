Julión Álvarez quiere contarte su vida

Ciudad de México.- Julión Álvarez es un hombre que sabe ver la oportunidad de crecer, incluso cuando enfrenta la adversidad. ¿El mejor ejemplo? Que no descarta plasmar en una serie el proceso que enfrenta ante las acusaciones que lo tienen en la “lista negra” del gobierno de los Estados Unidos. Y aunque la idea ronda su mente y el cantante avanza en el camino de deslindarse de los cargos que enfrenta, tampoco piensa precipitarse. Cada paso en su carrera, afirma, debe venir precedido de un profundo cálculo.



Previo a que el intérprete de “Te hubieras ido antes” cumpliera con una de las presentaciones más abarrotadas en Las Fiestas de Octubre ante 15 mil personas el pasado 2 de noviembre, relató las limitaciones que enfrenta para concretar los proyectos profesionales que tiene, como colaboraciones con otros artistas, participación en programas de televisión y la difusión de sus canciones más recientes.



Puntualizó que si se realiza un proyecto en el que relate sus conflictos con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), procuraría ofrecer una visión neutral de los hechos, tanto de las experiencias buenas como las malas.



“No estamos cerrados a todo lo que sume o que aporte a la carrera de Julión Álvarez y su Norteño Banda. Sí se estudiaría muy bien lo que se tenga que hacer y dependiendo de eso se decidiría. No soy de la idea de que todo sean puras cosas buenas, si vamos a entrarle vamos a contar todo”.



Añadió que hace dos años surgieron propuestas de productores con la intención de trabajar desde una bioserie o hasta un libro con las anécdotas del cantante, sin embargo, confesó que desde ese entonces y hasta la fecha, considera que la historia de su carrera aún tiene mucho por cosechar, por lo que veía arriesgado ofrecer un proyecto más complejo para abordar los más de 10 años que tiene de trayectoria.



“En su momento no me llamaba la atención, somos una banda relativamente nueva con casi 12 años de trayectoria, pero ahora después de los señalamientos hay muchas restricciones hasta en plataformas, estamos limitados. Últimamente ya no ha habido acercamientos, pero ahora no tenemos esa libertad, no le sacaríamos provecho, estaríamos trabajando con frenos y no sería bueno para los productores”.



Serán los meses que vienen los que determinen si Julión decide llevar parte de su vida al formato de bioseries.

Toma distancia



El cantante confesó que entre los proyectos cancelados figura su participación nuevamente como coach en “La Voz México” en su formato infantil, y pese a que sí grabó programas, finalmente los cargos que aún pesan en su contra fueron determinantes para retirarse del proyecto que colocó a Carlos Rivera, Lucero y Melendi como jueces.



“Sí se hicieron las grabaciones, puedo confesar que realmente me pesa mucho. Vi una parte del programa y sentí feo, me pesó sinceramente no estar, porque de ‘La Voz’ de 2014 en la que me tocó convivir con adolescentes y con gente mayor, no tiene nada que ver con los muchachitos (niños), me gustaron los programas que grabamos. Desgraciadamente, por los señalamientos en los que fui tomado en cuenta, son acuerdos que se tienen con las empresas, como personas señaladas no podemos ser parte de La Voz Kids”.



Aunque ser considerado “El rey de la taquilla” es un halago para el cantante, Julión Álvarez destacó que este título lo ve “un poco difícil o duro de cargar, porque estoy consciente que todo es parte de un ciclo, modas que van a pasar. Este mote sí es un compromiso con el público, siempre estoy tratando de complacer y agradecer tanto apoyo, porque son 11 años de carrera y la gente no deja de apoyarme”.



