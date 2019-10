Karime Macías queda libre; pagó una fianza de 150 mil libras

México.-La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Karime Macías ya se encuentra libre en Londres, Reino Unido luego de permanecer seis horas detenida y pagar una fianza de 150 mil libras.



La ex primera dama de Veracruz fue acusada de mal uso del erario público, y a quien desde el Sistema DIF-Estatal presuntamente se le acusa de un desvío de 112 millones de pesos a través de contratos celebrados con empresas fantasmas.



Macías ahora enfrenta el proceso legal en libertad; aunque se le establecieron restricciones y medidas razonables, en las que se señala que no podrá abandonar Londres y deberá de permanacer en la ciudad ante la decisión tomada por el juez.



La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Macía, mediante acciones coordinadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las autoridades de Reino Unido.



Es importante mencionar que la ex esposa de Duarte tiene una solicitud en trámite de asilo político en la ciudad europea.