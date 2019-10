Kim Kardashian y Kanye West renovaron sus votos matrimoniales

En mayo de este año Kim Kardashian y Kanye West cumplieron cinco años de casados y además de celebrarlos con su ya tradicional cena, tuvieron una ceremonia íntima para renovar sus votos matrimoniales, según se dio a conocer en el más reciente episodio del reality Keeping Up With the Kardashians.Kim contó en el capítulo que su idea original era organizar una ceremonia sorpresa en su casa. “Sólo quiero planear algo especial y hacerme cargo de esto. Entonces, pensé hacer algo divertido y dulce en nuestro patio trasero y crear más recuerdos”, dijo la empresaria a las cámaras de su programa.Pero había un pero: Kanye también tenía sus propios planes y ya se había reunido con unos organizadores de fiestas con los que planeaba la cena de aniversario. Al enterarse que su marido también quería festejar el primer lustro como marido y mujer con una sorpresa, en un primer momento Kim pensó en romper la tradición y dejar la organización en manos de Kanye.