Kimberly-Clark dejará de invertir en México, usuarios llaman a boicot

Kimberly Clark ya no va a invertir en Mexico. Entonces dejo de comprar sus productos a partir de mañana. pic.twitter.com/zQc184PnGM — Archie (@archie_mex) October 22, 2019

Yo si boicotearé a Kimberly-Clark y no lo hago por AMLO ni por "chairo" sino por su dueño Claudio X. González porque al decir que no invertirá en México está a boicoteando a México nomas por un berrinche ideológico y por sus diferencias con quien está al frente del ejecutivo. — FAFHOO (@Fafhoo) October 22, 2019

Usuarios de redes sociales están llamando a no comprar productos de Kimberly-Clark debido a que los ejecutivos de la empresa anunciaron que, por lo menos, en el corto plazo, ya no invertirán en México.Utilizando Twitter, usuarios han llamado a ya no comprar los productos de la empresa de Claudio X. González Laporte, entre los que se encuentran Huggies, Pétalo, Kleenex, entre otros.La decisión de Kimberly-Clark de ya no invertir en México obedece, según el director general de la empresa, Pablo González Guajardo, a que las políticas del Gobierno no son las que les gustaría para invertir a corto plazo.“La economía se ha desacalorado significativamente y el consumo interno sólo esta creciendo un poco y, desafortunadamente, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del Gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”, señaló.Durante la presentación de su reporte de resultados del primer trimestre, el directivo de la empresa dijo que esperan que las condiciones macroeconómicas no se mantengan complicadas y que en 2020 la economía tome un mejor rumbo.El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado constantemente al hijo de Laporte de estar detrás del “sabotaje legal al aeropuerto de Santa Lucía”.“Lo que quieren es pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, es un sabotaje legal. En el caso de Santa Lucía, lo dije ayer, es Claudio X. González, su hijo siempre ha tenido diferencias con nosotros, porque Claudio X. González papá fue asesor de Salinas y ha sido el dirigente de un grupo”, explicó.Luego de los diversos amparos promovidos para detener el inicio de los trabajos del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, las obras, al final, continúan.