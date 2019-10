Kimberly-Clark recula e informa que sí invertirá en México

Yo si boicotearé a Kimberly-Clark y no lo hago por AMLO ni por "chairo" sino por su dueño Claudio X. González porque al decir que no invertirá en México está a boicoteando a México nomas por un berrinche ideológico y por sus diferencias con quien está al frente del ejecutivo. — FAFHOO(@Fafhoo) October 22, 2019

Después de que se diera a conocer queya no invertiría más en, debido a la incertidumbre política, la empresa emitió un comunicado en el que reculó y anunció una inversión de 3 mil millones de pesos para el año en curso.“Como se ha dado a conocer en los reportes financieros, durante 2019 la empresa invertirá alrededor de tres mil millones de pesos y estima que en 2020 sea una cifra mayor”, aseguró Kimberly-Clark.Lo anterior, luego de que el director general de la empresa,, afirmara que las políticas del Gobierno, no son las que les gustaría para invertir a corto plazo.“La economía se ha desacalorado significativamente y el consumo interno sólo esta creciendo un poco y, desafortunadamente, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del Gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”, señaló.En su comunicado, la empresa afirmó que su directivo se refirió “al contexto nacional e internacional, en el que se observa un menor ritmo de crecimiento por lo que se requiere mejorar las condiciones para atraer más inversión en el corto plazo. No se expresaron juicios particulares sobre políticas específicas”.Debido al anuncio que Kimberly-Clark había realizado con antelación, usuarios de redes sociales llamaron a realizar un boicot contra la empresa no comprando sus productos.