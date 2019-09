Kylie Jenner se conmueve y le regala 200 mil dólares a fan

Ciudad de México.- Uno pensaría que las Kardashians son plásticas y sumamente superficiales, sin embargo, tienen su corazoncito y buenos sentimientos, al menos Kylie Jenner y esto quedó demostrado.



Recientemente la joven influencer mostró su lado más humano y sorprendió a una fan con un gran regalo y no, no es maquillaje ni productos de belleza o ropa.



La menor del clan le regaló a la joven de 22 años y a su madre 200 mil dólares, mil a cada una.



El emotivo momento quedó registrado en el programa The Ellen DeGeneres Show.



De acuerdo con los datos revelados, Ashley Almonte recientemente tuvo que abandonar sus estudios por apoyar a su madre Mireya Almonte, una profesora del Bronx.



“Mi madre es madre soltera (…) Siempre está preocupada por sus estudiantes... Yo solo quiero verla bien, haría cualquier cosa para que ella esté bien, por eso dejé mis estudios y empecé a trabajar a tiempo completo”, dijo.



En las imágenes, se puede ver a Kylie Jenner llevando a conocer a Ashley las instalaciones de su oficina de Kylie Cosmetics.



“Tu historia me tocó el corazón por lo mucho que amas a tu madre (…) Yo haría cualquier cosa por mi madre y eso es lo que me encanta de ti ".



Finalmente la multimillonaria les entrega a ambas una caja, que a simple vista parece de productos de maquillaje, pero dentro hay mucho dinero.



“Quiero que puedas pagar tus préstamos estudiantiles. Quiero que puedas volver a la universidad".



Además, la menor del clan Kardashian-Jenner donó 50 mil dólares para la escuela en la que trabaja Mireya Almonte. El dinero que ha entregado Kylie Jenner forma parte de los ingresos de la colección de edición limitada que lanzó por su cumpleaños.