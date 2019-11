La 4T no se detiene, ni con un fraude me desmoralizaron: AMLO

“Vamos a resolver los grandes y graves problemas nacionales aunque a algunos no les guste, ya van a ir entendiendo, no somos monedita de oro para caerme bien a todos, pero la transformación no se detiene”, dijo el Presidente.

“el que no sienta amor por el prójimo o por los demás, no es por completo un ser humano, ¡es un egoísta!

“Llevamos muchos años luchando por un cambio verdadero, nos llevó tiempo llegar a la presidencia, nos hicieron fraude, nos robaron y pensaban que nos iban a desmoralizar, que nos íbamos a retirar y que les íbamos a dejar libre el terreno para que siguieran haciendo sus fechorías, ¡se equivocaron! somos perseverantes y tercos, seguimos hasta que logramos llegar a la transformación”, agregó López Obrador.

El presidenteadvirtió que la cuarta transformación no se detendrá ni cambiará sus ideales, pues si no lo pudieron desmoralizar “con un fraude” tampoco lo cambiarán lasDe gira por comunidades indígenas de Jalisco y Nayarit, reiteró que seguirá defendiendo “hasta el día en que me muera”, que lo más importante es ayudar a los pobres “porque eso es humanismo y amor al prójimo”, pues si no lo detuvo un fraude menos las criticas de conservadores.Y acusó que quien no piense así,“Por eso no vamos a fallarles, imagínense tanto tiempo luchar y llegar y hacer lo mismo, eso sería una traición no solo al pueblo sino a nosotros mismos. Yo no quería llegar a la presidencia nada más para que me digan ‘señor presidente’, porque ya saben que hay muchos lambiscones”, puntualizó.