La albiceleste recuperan empate

Ciudad de México.- Gracias a los tantos de Lucas Alario y Lucas Ocampo, la Selección de Argentina igualó 2-2 ante Alemania, en duelo amistoso jugado en el Signal Iduna Park, de Dortmund.



Agustín Marchesín tuvo un amargo regreso a la titularidad al arco de Argentina, luego de que no pudiera mantener el cero en el marcador ante Alemania en partido amistoso celebrado en Signal Iduna Park.



El exarquero del América vio caer su marco con goles de Serge Gnabry y Kai Havertz, en un cotejo en el que los locales han sido superiores desde el arranque. Primero fue el jugador del Bayern Munich que vive un momento de forma fantástico, el que liquidó a Marche luego de recibir un pase en el área y con un toque quitarse la presión de dos jugadores para definir al minuto 15.



Luego apareció Havertz al 21, quien aprovechó un pase milimétrico cortesía de Gnabry para simplemente fulminar al portero del Porto con un tiro de primera intención.



De esta forma Alemania se imponía momentáneamente a los argentinos en un juego que se veía complicado de rescatar para los sudamericanos o eso parecía; Argentina primero descontó con tanto de Lucas Alario al 65 y se vino lo mejor. Sobre el final volvió a aparecer Alario para asistir a otro ex River Plate, Lucas Ocampo, quien definió a primer palo con ayuda de un desvío de Emre Can, para decretar el empate a dos final.