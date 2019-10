La Casa de Papel tendrá quinta temporada

Netflix renovó La Casa de Papel a una quinta temporada, a pesar de que aún no se estrena la cuarta, según adelantó FórmulaTV. Además, la banda seguirá contando con el personaje interpretado por Álvaro Morte, que volverá a guiarles en un plan que pondrá el mundo patas arriba una vez más.La productora tiene previstomomento en el que se prevé que se estrene la cuarta temporada, según comentó Rodrigo de la Serna (Parlemo en la ficción) hace apenas unos días. La nueva tanda de capítulos, que se encuentran en postproducción, resolverán grandes misterios cómo qué ocurrirá con Nairobi (Alba Flores) y Raquel (Itziar Ituño), por qué Belén Cuesta era uno de los rehenes del último atraco o cómo saldrán (si es que lo consiguen) del Banco de España.Alex Pina se había mostrado reacio a alargar la historia del Profesor y su banda. "Solo lo haremos si conseguimos encontrar una buena historia", dijo antes de que se confirmase la tercera entrega de la ficción. Sin embargo, parece que Netflix le ha convencido para volver a poner en peligro a los protagonistas.De momento, se sabe que Álvaro Morte, estará entre el reparto de la quinta temporada. Al igual que Itziar Ituño. "Me da en la nariz que no se acaba ahí", dijo la actriz este verano.Con información de ABC