La Casa de Papel ya tiene versión para adultos

"Siempre hacemos parodias de mucho éxito, así que una vez se desató la locura por La casa de papel, dedicamos todos nuestros esfuerzos a nuestra producción", dijo Fábio Silva, director de la productora brasileña HardBrazil.



El éxito de la serie llegó al porno con su versión "La Casa de Raquel", que sóloYa no basta con esperar la cuarta temporada de La Casa de Papel, ahora los amantes del contenido para adultos también aguardan ansiosos nuevos capítulos dela versión para adultos de la exitosa serie española.Afortunadamente ellos no tienen que esperar tanto como Stephen King, quien recientemente no sólo cuestionó asobre el retorno de la serie, sino que también le reprochó a su equipo que está envejeciendo mientras esto pasa.Pero hacerse viejos no es algo que los asiduos del porno tengan que experimentar en la angustiosa espera, pues los episodios deLa Casa de Papel versión para adultos ha sido tan acogidos por sus fans, que su creador ha comentado estar apresurándose para consentir a sus clientes.Su trabajo ha gozado todavía de más satisfacción gracias a que Fabio procura acercarse al guión original lo más que puede. De esta forma, La Casa de Raquel aborda la historia de una mujer que es sorprendida por un grupo de ladrones que ingresar a su casa para hacerse de una memoria USB.Con información de SDP Noticias