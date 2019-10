La declaran culpable de inyectarle silicona para aumentar glúteos

"Al declararse culpable, la acusada admitió haber causado la muerte de una joven que buscó un procedimiento cosmético con un descuento y pagó con su vida", dijo el fiscal de distrito interino John Ryan.

Una mujer que huyó deen lugar de enfrentar cargos por una inyección de silicona fallida que mató a una mujer de Maryland se declaró culpable el viernes de homicidio por negligencia criminal, dijeron los fiscales., de 39 años, se declaró culpable de administrar las inyecciones de glúteos que mataron a, de 34 años, el 30 de mayo de 2015, en un sótano enMayhew viajó con su madre desde Suitland, Maryland, y le pagó a Francis mil 600 dólares por un procedimiento de aumento de glúteos, dijeron los fiscales.Francis, que no tenía licencia médica, inyectó a Mayhew gel de silicona comprado en eBay en el sótano del vecindario de Far Rockaway que servía como una clínica ilegal de cirugía plástica, dijo el fiscal de distrito.Las autoridades dijeron que la silicona entró en el torrente sanguíneo de Mayhew y la mató.Según los términos del acuerdo de extradición, Francis enfrentará no más de un año tras las rejas.En otra condición inusual de su extradición, Francis no servirá en ningún momento en Rikers Island, el notorio complejo carcelario quevotó el jueves para cerrar en 2026. En cambio, Francis será encarcelada en el suburbio del condado deCon información de El Imparcial