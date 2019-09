La escalofriante lesión de Giovani Dos Santos

volvieron a ganar después de una racha de seis partidos sin triunfos en el torneoal golear por 4-1 a lasen el Clásico de los clásicos del fútbol mexicano.Sin embargo, no todo fue alegría en el equipo que conduceya que, a pesar de la victoria, el mexicano no podrá contar con una de sus figuras por poco más de un mes de competencia.El mediocampistafue víctima de una de las lesiones más escalofriantes de la temporada mexicana después de chocar con, que terminó haciéndole un agujero en su muslo derecho con el botín.El golpe se produjo a los 36 minutos del primer tiempo. El árbitro Fernando Guerrero no lo dudó ni un segundo y sacó la cartulina roja para el hombre de Guadalajara. Pero las cámaras se quedaron con el pedido desesperado de Dos Santos, quien hacía señas para que entrara el personal médico.Uno a uno los compañeros se fueron acercando al mexicano y, tras ver las secuelas de la patada, sus gestos cambiaban de preocupación a impresión. Finalmente, el futbolista de 30 años fue retirado en ambulancia del Estadio Azteca e ingresado al hospital más cercano. Andrés Ibárgüen ingresó por el ex jugador del Tottenham y Barcelona.“Que impotencia ver esas imágenes y no poder hacer nada”, se lamentó a través de Twitter Jonathan Dos Santos, su hermano, quien milita en Los Angeles Galaxy de la MLS: “Ojalá pudiera decir que así es el fútbol pero esta vez no fue así... Mucho ánimo y fuerza hermano!”, agregó.Posteriormente, el club Azulcrema emitió un comunicado a través de las redes sociales: “Tras someter a Giovani dos Santos a una primer evaluación médica, el jugador presenta una herida en el cuádriceps del muslo derecho. Se descarta lesión ósea. Está siendo intervenido quirúrgicamente y se estima una recuperación de 6 semanas”.Después de conocer el tiempo estimado de recuperación, Herrera deberá buscar un reemplazante para lo que resta del torneo, cuyo último partido para el América será el 9 de noviembre frente al Veracruz.