La exnovia del hijo de Camilo Sesto saca a la luz su pasado más oscuro

Desde el fallecimiento de Camilo Sesto el pasado 8 de septiembre, el tema de la herencia del artista ha estado a la orden del día. Muchas eran las incógnitas que rodeaban al testamento del artista de Alcoy, pero finalmente ayer se produjo a la apertura del mismo y se conoció que su único hijo, Camilo Blanes, con quien ha mantenido una relación intermitente, es el heredero universal de su fortuna.Han sido muchos los juicios de valor y las palabras que Camilín y su madre, Lourdes Ornelas, han vertido sobre el albacea del artista,algunos bienes del artista. No obstante, se ha demostrado que este no había mentido y que, a excepción de los bienes personales que se destinarán al museo con el que el Ayuntamiento de Alcoy quiere homenajear a su progenitor, todo es para él.Camilo Blanes, ya más «tranquilo» y contento tras la lectura del testamento -a la que no acudió- ha tenido que hacer frente hoy a las palabras de Christina Rapado, la única novia reconocida que este tuvo en España.ha aireado algunos episodios pasados del que fuera su pareja.«Ahora la madre le controla demasiado. Y le voy a dar un consejo: señora, tenga cuidado, porque cuando su hijo se toma una copa es incapaz de parar. Su talón de Aquiles era la bebida. Espero que eso haya cambiado con el paso de los años, lo digo de corazón», dice sin rodeos en una entrevista para la revista «Pronto».Además de sus problemas con la bebida, Rapado también recuerda los apuros económicos que atravesaba Camilín allá por 2007, cuando se conocieron.y era ella la que pagaba porque «el pobre no tenía dinero» y vivía en un piso con cuatro personas más porque su padre «no le daba nada»: «Le cerró el grifo porque no le gustaba su vida nocturna ni sus adicciones. Hasta yo le compraba la comida y le llenaba la nevera. Le conocí en su peor momento. Estaba muy falto de cariño...».También se pronuncia sobre su relación, que define como «loca y desenfrenada, llena de excesos», e insiste en que «Camilín funciona muy bien en el sexo»: «Fueron tres meses muy movidos. Reconozco que yo estaba un poco 'perdida', pero él lo estaba mucho más».Christina Rapado recuerda también un episodio en el que Ornelas le pidió que eliminara unos vídeos de Youtube , en los que aparecía discutiendo con Blanes en mitad de la calle, porque «estaba manchando su buen nombre». No obstante, envía un mensaje a quienes piensan que ella fue su mala influencia para él: «Parecía un buen chico a pesar de todo. Y me daba lástima. Cuando tocó fondo, quien le cuidaba y le daba cariño era yo. Eso de que fui una mala influencia es una mentira absoluta (...) Apareció en mi vida con malos hábitos y muchos problemas familiares».