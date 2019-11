Ciudad de México.- La galaxia de Andrómeda podría comerse a la Tierra y la Vía Láctea en el futuro; eso es lo que asegura un estudio presentado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia, donde analizaron los movimientos y tendencias del conjunto estelar.



La anterior afirmación se deriva del análisis de los cúmulos globulares, que no son otra cosa que restos de galaxias desaparecidas; al rastrear su origen dieron cuenta que sus anteriores agrupaciones de estrella habían sido atraídas por Andrómeda.



En otras palabras, la también conocida como "nebulosa", habría absorbido a un par de galaxias más pequeñas en un lapso de 10 millones de años; dándole la forma que tiene actualmente y dejando estos rastros tras de sí.



¿Cuándo sería devorada la Tierra por Andrómeda?



Como cualquier evento cósmico, que Andrómeda se coma a la Vía Láctea, y por ende a la Tierra, será algo que tendrá un proceso muy lento; se estima que esto podría pasar en 4 mil millones de años; incluso antes que el Sol acabara con el Sistema Solar.



Para que se diera esto, Andrómeda primero debe de colisionar con la Vía Láctea, a partir de ahí se dará un choque de fuerzas entre las dos galaxias, que tendrá como resultado la absorción de la segunda por parte de la primera.



No obstante, no se sabe realmente lo que pasaría con los elementos que conforman cada una de las galaxias; se estima que algunos podrían desaparecer por el choque, mientras que otros se reacomodarían.



Para el caso de nuestro planeta, es muy probable que perdería su lugar asignado; aunque reiteramos, esto no pasaría de un momento a otro, serían años en los que se daría el cambio de naturaleza de la galaxia.