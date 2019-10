La gente solo miraba, nadie me ayudó: Joven denuncia intento de secuestro

México.- A través de su cuenta de Facebook, Cesándary “B”, estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, denunció que fue víctima de un intento de secuestro en calles de Iztapalapa, cerca de la estación del metro Tezonco Línea 12, el pasado martes 8 de octubre.



De acuerdo con su relato, fue alrededor de las 8:20 horas de la mañana, cuando iba caminando hacía su escuela, ubicada cerca de la estación del metro referida, cuando en un esquina, un carro color negro abrió sus puertas y dos hombres la intentaron subir al vehículo amenazándola con una arma punzocortante.



La joven habría hecho todo lo posible por soltarse de ambas personas y gritó por ayuda, pero nadie se acercó a auxiliarla: “la gente solo miraba, solo esperaba a que me subieran, NADIE me ayudó”, expresó.



Luego de forcejear, Cesándary dijo que corrió a la estación del metro y le contó a un policía lo que acababa de pasar; sin embargo, éste se limitó a preguntarle el número de placas y no atendió el caso con emergencia.



Entre otras cosas, la estudiante resaltó que iba vestida con su uniforme y no era tarde; además reprochó que la sociedad está acostumbrada a los hechos fatalistas pues “no hemos podido hacer nada por remediarlo”.



La publicación en Facebook de Cesándary ya no está disponible, pero contaba con más de 2 mil comentarios y se había compartido casi 3 mil veces. En las imágenes compartidas por la víctima, se puede observar que de la agresión, obtuvo algunas lesiones en su cara, cuello, pecho y brazos.



Casos de intento de secuestro en el metro

La denuncia más reciente sobre un intento de secuestro cerca o en alguna estación del metro ocurrió en junio pasado, cuando una joven identificada como Sandra, denunció que dos personas intentaron raptarla en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7.



De acuerdo con el relato, uno de los hombres la abrazó por la espalda y comenzó a decirle que se calmara porque ya se iban a "la casa". Mientras aparentaba conocerla y saber su nombre, el hombre golpeaba en el abdomen a la mujer y su cómplice vigilaba el perímetro. Tras no recibir ayuda, Sandra decidió tirarse al suelo por lo que los agresores optaron por escapar del lugar.



Los testimonios de ambas mujeres se acumulan a los casos de intento de secuestro visibilizados desde febrero de 2019 por denuncias en redes sociales que alertaron a las autoridades sobre un supuesto "modus operandi" de grupos dedicados a "levantar" a jóvenes.