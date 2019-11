La Hija de la Española; una culpa ante la pérdida

“Cuando una persona pierde el nombre, el recuerdo, la memoria, lo pierde todo, por eso el personaje de Adelaida comienza con la pérdida de su madre, una metáfora de la pérdida del país. Una vez que eso se descoyunta, su mundo se viene abajo porque se da cuenta que ha perdido su casa, sus recuerdos y, sobre todo eso, a su país”, explicó la autora a Zócalo en entrevista.



Un país que se cae a pedazos y cuyos escombros sepulta la vida, la identidad y la memoria de una mujer:, es lo que se cuenta en, la primera novela de, periodista venezolana que retrata, a través de su prosa, la imagen cansada y derruida de su ciudad natal: Caracas, aunque el lector puede transpolar esa visión de pérdida y el sentimiento de culpa a cualquier otra nación.La Hija de la Española es eso, una historia que habla de arrebatos y extravíos, ideas que quedan plasmadas desde el inicio, en un arranque que habla de una muerte, la de la madre de Adelaida, una alegoría de la tierra. Un fin al que le seguirán muchos otros.En la novela, Adelida deambula en un mundo dominado por una fuerza cruel que invade su hogaro del cual tiene que huir. Avanza a tropiezos hacia la casa de su vecina, en la que encuentra un pasaporte y un viaje a España: promesa de una nueva vida.Ser otroEl acto de convertirse en otra persona es también una alegoría, ya que para la escritora el hecho de asumirse alguien que no se es revela una pobreza enorme, pero es también una medida extrema a la que ha sido impulsada Adelaida por el entorno en el que vive, un reino de caos y desesperanza “es por eso que decide suplantar la identidad de alguien más, porque se siente amenazada por su contexto. Hay una sensación de destierro, de ser extranjero en tu propia ciudad; de persona que no tiene absolutamente nada, quería que el lector se sintiera identificado con eso”.Uno no puede evitar ver un rasgo biográfico en la historia o, al menos, relacionar los paralelismos vitales que existen entre personaje y creadora quien actualmente reside en Madrid, España. Por eso Sainz, quien se desempeña como periodista, señaló que más allá de la vida de ella y su personaje, el libro habla sobre el otro y la relación que mantiene una persona con lo que la convierte en ella, en ese ser.“Uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Para mí escribir esta novela no supuso un problema demasiado grande, creo que la ficción me había preparado para todo lo que debía tratar y vaciar. Me considero principalmente una lectora, y es por eso que siento que la literatura me ayudó en este hecho: comprender al Otro. Leer a Primo Levi y a Thomas Bernhard a consciencia, me puso en contacto con ese Otro, que debe comprenderse como la nación, la ciudad.“Para mí tratar esas obsesiones tuvieron en la novela su camino de salida, porque la novela es eso: una salida que no puede encontrarse en el periodismo, porque hay cosas que no puedes hacer ahí: no puedes explicar procesos con metáforas, sino con datos; por eso la literatura me resulta tan liberadora, ahí nadie te va a juzgar. Tú puedes ser todo lo violento e irracional que quieras, y no tienes porqué rendirle cuentas a nadie”, señaló la periodista.La crisis por la que Venezuela cruza se ha visto reflejada también en The Night (Alfaguara, 2019) de Rodrigo Blanco Calderón, en ese libro la violencia es el escenario de una serie de feminicidios,.Acá, en cambio, se revela como un lugar en el que las mujeres pueden mostrar su fuerza ante un sistema que las oprime. Un discurso feminista, sí, pero no por los movimientos actuales, señaló Sainz.“Las mujeres de mi libro son muy anteriores al MeToo. Nací en una sociedad profundamente matricéntrica, en la que sin importar que las mujeres no ordenen y estén empobrecidas y las apaleen, siempre serán la columna vertebral de las familias, en las que usualmente los hombres son una ausencia porque o son incomparecentes o sencillamente débiles, quería que eso quedara muy claro. Por eso todos los personajes del libro son muy fuertes y todas son mujeres.“Eso es lo que realmente me interesa y no por ese discurso reivindicativo del feminismo del nuevo puño, sino porque realmente identifico todas las figuras de autoridad y poder con figuras femeninas, que es lo más maravilloso. Para mí las mujeres tienen mucho más peso y musculatura como personajes”, concluyó la escritora.