La historia del poeta caníbal que estremeció a la CDMX

Si alguien se hubiera cruzado en la calle conen la primera década del nuevo siglo se hubiera quedado putrefacto, quizá un poco anonadado o perplejo al verlo recitar sus poesías, mismas que, aunque carecían de valor literario, proclamaba a los cuatro vientos y luego vendía impresas en hojas maltratadas para sostenerse. Aunque la escena era, francamente un poco, nadie se imaginaba que, por un momento, habían convivido con un caníbal.Calva Zepeda cobró notoriedad como el primer caníbal del México contemporáneo después de que, tras una minuciosa investigación comandada enpor la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en cuyo mando estaba, quien formaba parte del gabinete del jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, se descubriera que, en su departamento, ubicado en la popular colonia Guerrero, almacenaba restos humanos en su alacena y refrigerador.La investigación que llevó a dar con Calva Zepeda devino después de que la familia de Alejandra Galeana Garavito, una mujer de 32 años y madre de dos hijos, reportara su desaparición ante las autoridades. En realidad, para los agentes judiciales que tomaron el caso en sus manos no fue tan difícil asociar a Zepeda con la desaparición pues, además de que fueron informados de que la desaparecida era su pareja sentimental, los rumores del barrio apuntaban a que la última vez que había sido vista se encontraba en los alrededores de su vivienda.Tras encontrar al José Luis en uno de los llamados picaderos de la colonia Guerrero, ‘hogar de toda su vida’, casi en la inconciencia total, tras un breve interrogatorio en el que los “carajo”, el “cabrón” y “contesta” se hicieron presentes, el joven, quien entonces tenía 38 años, no tuvo más remedio que conducir a los agentes a su vivienda en cuyo interior encontraron “el terror hecho realidad”.Era una fría tarde de octubre de 2007, cercana ya a un invierno más en el entonces Distrito Federal, cuando agentes de la Procuraduría capitalina encontraron en el pequeño departamento de José Luis, ubicado en la colonia Guerrero, en el número marcado con el 198 de la calle de Mosqueta, restos humanos en el comedor, estufa, sartenes, el refrigerador y hasta su ropero… La cloaca se había abierto.Tras análisis científicos, se determinó que los restos correspondían a quien en vida fuera su pareja. En el departamento, además, se encontraron varias hojas arrugadas con poemas escritos a mano, películas “piratas” de El Silencio de Los Inocentes y droga, por lo que los agentes procedieron a su detención… en la calle, pues aunque acompañó a los agentes en sus diligencias en todo momento, José Luis intentó escapar, o quizá suicidarse, de último momento, lanzándose de la ventana hacia el exterior.El sujeto, quien ya comenzaba a ser conocido como El Poeta Caníbal o El Caníbal de la Guerrero tuvo que rendir su declaración en el Hospital de Xoco, debido a que la caída, en su intento de huida, le había costado un fuerte golpe. Sus palabras dejaron congelados a sus entrevistadores: “Sí maté a la mujer, pero no la comí; encontraron mis poesías, ¿qué les parecieron?”.A El Poeta Caníbal se le vinculó inmediatamente con otros dos casos de mujeres asesinadas. El primero, el de una expareja suya, a la cual había conocido en 2004 y cuyos restos, mutilados, fueron hallados en un basurero del Estado de México y el de una prostituta quien jamás fue identificada pero cuyos restos fueron hallados, también, cercenados. José Luis sólo confesó por uno de estos crímenes, por el que fue recluido en el Reclusorio Oriente en donde en diciembre de 2007 fue hallado muerto, colgado del cuello con un cinturón.