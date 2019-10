La horrible vida en un submarino durante la Guerra Fría

El origen de los submarinos nucleares se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Días en los que no pocos científicos nazis, pérfidos para los Aliados desde 1939 hasta 1945, se ganaban la sopa vendiendo los secretos tecnológicos de. Si los Estados Unidos sumaron a sus filas a Wernher von Braun (artífice del programa de bombas volantes V2 con los germanos y del cohete que llevó al hombre a la luna posteriormente), los soviéticos apostaron por "reclutar" a todos aquellos técnicos (entre ellos, el famoso Hellmuth Walter) capaces de modernizar su vieja flota submarina.cayesen como buitres sobre los nuevos submarinos movidos por energía nuclear. Una propulsión que, según afirma Víctor San Juan en su obra "Titanic y otros grandes naufragios", "no necesitaba repostaje de combustible ni suministro de aire saliendo a superficie".En 1951, después de años de estudios y avances, el Congreso de los Estados Unidos autorizó la construcción del primer submarino de propulsión nuclear. Según explica Enrique Casanova Rivas (doctor en ingeniería naval) en su extenso y documentado dossier "Los submarinos nucleares de ataque de Estados Unidos", esta fue supervisada por elEl resultado no se vio hasta tres veranos después, pero marcó un hito dentro de la ingeniería armamentística. Al fin y al cabo, contaba con una gran autonomía (120.000 millas) y podía permanecer bajo el agua varias semanas.Estas dos ventajas fueron clave para amenazar al enemigo, ya que (mientras que), a partir de los sesenta ya era factible esconderse bajo los mares, emerger frente a las costas del contrario, disparar un proyectil y marcharse sin ser detectado.Como bien señala Casanova, aunque los primeros países en hacerse con la tecnología para ensamblar estos submarinos fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, el resto de grandes potencias de la época no tardaron en desarrollar sus propios submarinos nucleares. "Los primeros países, además de Estados Unido y la URSS, en disponer de capacidad económica, nivel tecnológico e instalaciones de mantenimiento en tierra para iniciar la construcción […] fueron China, Reino Unido y Francia", desvela. Todos ellos comenzaron, a partir de los años sesenta, la construcción de los SSBN ("Silent Service Ballistic nuclear") y SSN ("Silent Service nuclear"). El "HMS Resolution", el que aquí nos ocupa, pertenecía a los primeros y fue botado en 1966.Humphreys afirma que, la primera vez que entró en el "HMS Resolution" (cuando no sumaba más de 18 años), lo primero que notó fue un "hedor abrumador". Los camarotes de la tripulación, ubicados en la parte inferior de la nave, apestaban a un cóctel formado por el olor de las ventosidades humanas, del aceite, de la gasolina, de los productos químicos, del dióxido de carbono, del humo de los cigarrillos, de los calcetines sin lavar y del sudor que emanaba de los 143 miembros de la tripulación. A esta amalgama ellos la llamaban, sencillamente, "el olor a submarino" y les acompañaba durante los largos dos o tres meses que solía durar una patrulla.La peste, sin embargo, podía llegar a ser peor cuando los tanques de residuos fecales estaban llenos y el agua de los retretes empezaba a escasear. Algo inusual en los submarinos británicos, sí, pero no por ello imposible. Atrás había quedado, por suerte, el sistema de "camas calientes" utilizado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un sencillo sistema según el cual los tripulantes se turnaban para dormir en los escasos catres existentes y así ahorrar espacio: cuando uno se levantaba de la cama, otro se tumbaba en ella.(que ha recibido en primicia la obra de Humphreys), los marineros debían convivir a diario con la claustrofobia que sufrían en aquella "lata en forma de cigarro". Cada jornada tenían que estar atentos a unos techos peligrosamente bajos plagados de tubos, pasillos en los que apenas cabía una persona y escotillas que había que cruzar por turnos. En palabras del tripulante inglés, al estirar las manos era posible tocar las dos paredes de la nave. Las literas eran "poco más que un ataúd" y la cama superior estaba tan cerca que, al dormir, la nariz chocaba contra ella. Por descontado, la privacidad era inexistente.En ese ambiente, angustioso y asfixiante, permanecían durante los meses en los que se extendían las patrullas. Los marineros pasaban las jornadas entre luz artificial y aire reciclado. "Adiós mundo", solía afirmar nuestro protagonista cada vez que entraba a la nave.Para Humphreys, así como para los miembros de la tripulación de los cuatro submarinos nucleares que había desplegado Gran Bretaña en los años ochenta, la tensión era perpetua. Su arsenal de misiles Polaris siempre estaba preparado para ser disparado contra la Unión Soviética.El día a día de la tripulación era desesperante. Los marineros escuchaban siempre el lento girar de las turbinas de propulsión nuclear, lo que les hacía creer que estaban avanzando. Para matar el tiempo, la mayoría jugaban a las cartas o, en no pocas ocasiones, disfrutaban de las películas pornográficas que se emitían en el comedor para todos los marineros. "Mirábamos algo que, simplemente, era inalcanzable bajo el océano. Lo último en lo que debías pensar era en el sexo, en realidad", explica Humphreys.No obstante, también se emitían otros tantos largometrajes. En sus palabras, uno de los mejor recibidos fue "Top Gun", aunque el que más gustó a todos fue "Das Boot", donde se narraban las peripecias de un sumergible alemán durante la Segunda Guerra Mundial.Pero, sin duda, lo que más tensión generaba entre las tripulaciones de los submarinos de la Guerra Fría era el pavor a iniciar una contienda nuclear. Las órdenes de muchos capitanes, como nos han mostrado las películas de Hollywood, eran las de disparar contra los arsenales enemigos para evitar que estos lanzaran sus cohetes si comenzaba el enfrentamiento. En general la decisión de soltar toda la potencia nuclear recaía en Moscú, Washington o Londres. Pero... ¿qué sucedía si se perdía la comunicación con los altos mandos? Era entonces cuando las disyuntivas se generalizaban en el interior de los sumergibles.Un ejemplo de esta situación se vivió el 27 de octubre de 1962, duran la denominada Crisis de los Misiles de Cuba. Aquella jornada, un grupo de destructores de los Estados Unidos, apoyados por un portaaviones, se toparon en las costas de cuba con el submarino soviético B-59, equipado con ojivas nucleares. De forma inmediata, los norteamericanos comenzaron a disparar contra él un sin fin de cargas de profundidad para obligarle a emerger.Al capitán, que le, se le plantearon entonces dos dudas: ¿debía disparar o no contra EEUU?, ¿había comenzado la guerra? Como el reglamento exigía que los tres oficiales debían estar de acuerdo para tomar esta decisión, al final no se inició un ataque que podría haber derivado en el estallido de la Tercera Guerra Mundial.