La industria automotriz europea está en riesgo por el Brexit

Laha advertido sobre "" si(UE) sin un acuerdo para proteger el comercio. Los costos aumentarían en miles de millones de dólares, poniendo en riesgo millones de empleos.Las empresas han estado pidiendo claridad urgente sobre eldurante mucho tiempo. Pero el llamado conjunto dede toda Europa es nuevo, lo que refleja lo que describen como una interrupción potencialmente "sísmica" para los fabricantes de automóviles y sus proveedores."Un brexit 'sin acuerdo', socavando la competitividad y causando daños irreversibles y graves", dijo Mike Hawes, director ejecutivo de la UK Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT, por sus siglas en inglés), en un comunicado emitido recientemente."Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea tienen la responsabilidad de trabajar juntos para firmar un acuerdo o arriesgarse a destruir este pilar vital de nuestras economías", agregó.No está claro si puede evitarse lo peor. El primer ministro británico,, se comprometió a sacar a Gran Bretaña del bloque el 31 de octubre, independientemente de si se ha llegado o no a un acuerdo de salida. Las discusiones de su gobierno con funcionarios de la Unión Europea aún no han producido un gran avance, y el tiempo corre. Las conversaciones continuarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el lunes.Si Johnson cumple con su amenaza de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo, estaría poniendo fin al comercio libre de aranceles con un mercado que compra el 57% de las exportaciones británicas de automóviles. Eso enredaría las cadenas de suministro de las que dependen los fabricantes de automóviles, interrumpiría la producción y erosionaría los márgenes de beneficio que actualmente ya son muy bajos.Luc Chatel, presidente de la asociación francesa de la industria, dijo que un brexit desordenado tendría un impacto "directo" sobra las tasas de aranceles, los procedimientos aduaneros y la logística. "También habrá un impacto indirecto, para todos los sectores económicos, debido a la previsible desaceleración del crecimiento europeo", agregó.Se dice que, en conjunto, la industria automotriz representa aproximadamente el 6% de empleos de la Unión Europea. Es decir, casi 14 millones de puestos de trabajo.