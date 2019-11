La influencer tapatía que enciende Instagram

Ver esta publicación en Instagram Linda tarde Una publicación compartida por Yuliett Torres (@yuliett.torres) el 22 de Sep de 2019 a las 1:51 PDT

No solo con sus fotografías Yuliett Torres enciende Instagram, su cuenta es de las más seguidas gracias a los consejos de belleza que comparte para todas sus seguidoras.La jalisciense contó en una entrevista para el ‘Diario Basta’ que parte de su material va dirigido a mujeres y su contenido les dará tips para aplicarlos desde casa.“Para las mujeres está hecho mi perfil de Instagram, ya no solo es mostrar un cuerpo sexy, también van a encontrar a una chica en su día a día, a una Yuliett que es cercana, de carne y hueso, porque no todo es glamour. Además, podrán ver tips de belleza y cápsulas para que las chicas puedan hacer algunos ejercicios desde casa”.Gracias a su material, Torres tiene más de 4.5 millones de seguidores y por ello pudo emprender diferentes proyectos; entre ellos una aplicación para descargar programas de entrenamiento personales y una más donde al inscribirse podrán acceder a fotos, videos y otro tipo de material exclusivo.