La Lá; un cálido sonido de denuncia

“La música tiene algo que me pone en contacto conmigo misma y hace que me cuestione cosas muy profundas de mi vida, igual que las cosas que leo. La filosofía me ha ayudado a tener una reflexión espiritual. Ese cuestionarme sobre mi vida, podría ser la relación que mantiene mi trabajo musical con mis estudios: hay un acto de comunicación, una intención por comunicarme”, apuntó.

“El arte puede comunicar un sentimiento, una intención y un espíritu, lo cual es algo importantísimo para todas las causas. Sentirnos unidos y que nos entendemos, saber que todos somos humanos”, finalizó la cantautora quien se presentó en Ramos Arizpe.

La música dees suave como su voz; sus letras, en cambio, son pequeños aguijones que denuncian, punzantes, las realidades y problemáticas de un mundo que se cae, pero que puede sostenerse con el arte y el entendimiento. Así lo ha demostrado en Rosa (2014) y “Zamba Puta” (2017), los dos discos que ha publicado, producciones que abarcan diversos géneros musicales que abraza como suyos.Nacida encomenzó a cantar porque toda su vida estuvo rodeada de música, eso la llenó y marcó su camino desde la escuela. donde estudió Filosofía, hasta ahora.Pero también se vio influenciada por todos esos músicos que escuchaba, y que puede distinguirse en sus temas, cuyos ritmos se acercan al bossa nova “una música extraterrestre”, y otras melodías latinoamericanas, sonidos que recuerdan a la selva Amazónica, notas que abordan problemáticas como la desigualdad de género, la violencia machista y la destrucción del medio ambiente debido al capitalismo, un sistema que “la Tierra ha demostrado, no funciona”.A pesar de que sus letras están cargadas con un fuerte mensaje político, de denuncia y conciencia social, La Lá apunta que la música no debe convertirse en un folleto ideológico, sino que es un medio que sirve para mostrar y visibilizar.“No creo que la música deba utilizarse en un panfleto, no debería de ser así. Lo que sí es cierto es que cuando compongo hay cosas que me motivan a hablar de ellas, pero a final de cuentas la música es libre y comunica mucho más de lo que el compositor tiene para decir o en sus sentimientos, porque se vuelve algo universal que ya no es de nadie sino que es de todos.El último disco de la limeña es “Zamba Puta”, un corte de nueve canciones, en el que el fuerte título proviene de un insulto y es una forma de confrontar la realidad de muchas mujeres.Las canciones que aparecen en el disco son de una música cálida e intimista, y la voz que canta es igual de cercana, pero en cuanto a la lírica que hay en ellas son golpes suaves que embisten al buen escucha.Entera, por ejemplo, es una canción que habla desde el punto de vista de un feminicida, o Linda Bler –esta en un dueto con su hermano Alonso Núñez–, en la que la voz del hombre se diluye en tonos dulces y hablándose como mujer. A la vez la letra es una canción sobre el poder de las mujeres para alzar la voz, demostrar la valía de su opinión y el miedo que eso provoca en el sistema machista.“Desde el primer disco hay una contraposición entre la música suave y mi voz que es igual, porque parece que no hablo sobre las cosas feas que digo. Pero en la creación de este disco sí estaba muy molesta por los estragos del machismo en nosotras las mujeres.“El título es muy duro porque es un insulto, y me costó ponerlo porque es una palabra muy fuerte que podía ofender a otras personas pero que sentía que era algo hipócrita no querer decir una palabra fuerte que a las mujeres se nos dice siempre, para mí fue mostrar esa actitud y confrontar a las personas con esta parte”, explicó.Mostrar, evidenciar y hacer saber que esos problemas existen, que esa violencia es verdadera y está en cada parte de la vida es difícil, pero puede lograrse como lo demuestra La Lá. Aún así la cantante no observa un camino visible en cuanto a la equidad debido, precisamente, a esa reticencia de un sistema que solo aviva el fuego ante una lucha justa.“Mientras más avanza el feminismo y las mujeres exigimos más derechos, los hombres se ponen más violentos: los crímenes son más crueles, más evidentes y más abundantes. Hay una reacción violenta que dice ‘no voy a dejar que salgas de tu lugar de objeto’, pero eso no detendrá a las mujeres ni a los hombres feministas, eso no nos detendrá en esa búsqueda de un cambio por la igualdad de derechos. Si alguien cree en ese objetivo, puede aportar algo: si es profesor de colegio, músico o policía, lo que sea, se puede aportar algo a esa igualdad de derechos”, expresó.Para La Lá es necesario tender la mano y entender al otro, pero también acercarse al entorno, con la naturaleza que agoniza y demuestra, cada vez más, que el camino destructivo que transita la humanidad transita puede ser reversible.“Todos (en Latinoamérica) estamos pasando por momentos muy convulsos. Son tiempos críticos que pueden ser de cambios positivos si nosotros, como ciudadanía, nos empoderarnos. Uno de esos cambios debe de ser la igualdad de derechos, porque mientras haya un ser humano en la sociedad que sea una cosa, en este caso la mujer, habrá demás seres objetualizables como la naturaleza o el pobre. Hasta que no podamos tratar a todos con el mismo amor, iremos por el camino de extinguirnos.