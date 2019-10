Destacan a La Laguna como polo de inversión: MARS

Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila anunció la llegada de una nueva empresa a La Laguna, Easyway Products Corporation, que invertirá 6 millones de dólares y empleará a 2 mil 500 personas.



En su mensaje, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció a éste como otro momento especial para la región, pues la empresa que aquí se instala encontró seguridad, paz laboral e indicadores de primera en materia de educación con mano de obra calificada y competitiva.



“Hay universidades, hospitales, aeropuerto y la gente de esta región que inspiraron a que esta organización se inclinara por esta tierra”, expresó.



Advirtió que en 15 o 20 días se podrá asegurar otra empresa para la región, que generará otros mil 500 empleos.



“La Laguna surge como uno de los principales polos de inversión de Coahuila. Ahora va tres a uno: Tres que llegan a la Región Laguna en comparación con la Sureste, donde ésta es la constante”.



Indicó que hoy toca a los locales ser proveedores y demostrar que los inversionistas acertaron al escoger Torreón: “Por nuestra parte, nos toca mantener al estado seguro”.



Lo más importante que esta empresa encontrará, señaló el Gobernador, es un Estado de Derecho, la certidumbre de su inversión y una gran coordinación entre el Gobierno Estatal y los 38 municipios, en este caso con el Ayuntamiento de Torreón.



Aún con los altos estándares que se tienen en materia de seguridad, ratificó que sigue buscando blindar a la entidad, toda vez que ha firmado convenios con Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua para evitar que por las brechas y fronteras crucen los criminales.



Para diciembre, dijo Riquelme Solís, Coahuila tendrá el mejor proyecto de videovigilancia del País, y en algunos casos del mundo, lo que ayudará a conservar la seguridad estatal.



Hoy se tiene un helicóptero en Saltillo, Piedras Negras y otro vigilando Torreón, destacó.



Agradeció la presencia de los funcionarios de la empresa Easyway Products Corporation, a los empresarios, funcionarios públicos y de cámaras empresariales, y reiteró: “Hay quien confía en Coahuila y Torreón”.



La empresa estará ubicada en el sur-Centro de la Ciudad –colonias Eduardo Guerra, Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas. Se dedica a la fabricación de muebles de lujo, línea premier.



Jon D. Randman, Presidente de Easyway Products Corporation, extendió su agradecimiento al gobernador Miguel Riquelme, a las autoridades municipales y a los empresarios por recibirlos aquí.



Explicó que Easyway Products Corporation es líder en la manufactura de accesorios premium de alta calidad para mobiliarios de exteriores, y para un particular estilo de vida.



Su modelo de negocios les permite dar un valor agregado a los clientes, inversionistas y empleados, lo que los hacen ser personas de valía en la comunidad en la que operan.



Cuando empezaron el proceso para ver en qué ciudad de México podrían expandirse, “elegimos aquella que tuviera seguridad, integridad y una fuerte responsabilidad social”.



Desde el principio encontraron que Coahuila y La Laguna comparten estos valores, por lo que se comprometieron a invertir su capital financiero en esta ciudad para crear una fuerza laboral de 2 mil 500 nuevos empleos, construyéndola a medida que su operación crezca.



Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), dijo que la riqueza de una tierra radica en el espíritu de su gente, y La Laguna pasó de ser una zona semidesértica a ser enigmática.



Sostuvo que la llegada de esta empresa es una clara demostración de la confianza que existe en la región, pues según datos del INEGI ocupa el sexto lugar en estabilidad laboral, cuyos trabajadores se distinguen por su desempeño y compromiso con los proyectos de inversión que llegan.



Un aspecto importante para atraer más inversiones, es la coordinación que se ha dado entre el sector laboral y la Secretaría del Trabajo, y las condiciones legislativas en material laboral con el sector empresarial para mantener un clima estable.



Para combatir la desigualdad es necesaria la generación de empleos, sentenció.



Francisco Jaime Acosta, Director de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental del Municipio de Torreón, insistió que la estrategia de atracción de inversiones se fortaleció al unir esfuerzos con el Gobierno Estatal y los empresarios.



“En un principio nos pusimos el reto de traer inversiones, fortalecer al sector privado en alianza con el Gobierno Estatal, con las universidades para contar con la mano de obra calificada. No me queda más que decirle a ustedes inversionistas ¡Bienvenidos a Torreón!”.



Al evento acudieron Miguel Mery Ayup, presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del Estado, y Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo.



Jesús de Anda, gerente de Proyectos-Ingeniería de Easyway Products Corporation; Ángel Ulloa, gerente de Operaciones de Easyway Products Corporation, y Rogelio Barrios Cázares, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.



Así como funcionarios estatales, municipales, académicos y público en general, quienes estuvieron presentes en el Centro de Convenciones de Torreón.