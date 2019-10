La Mafia Mexicana, violenta pandilla que manda en la prisión de ‘El Chapo’

Una peligrosa pandilla ha logrado hacerse del control de la cárcel(cuyo nombre oficial en inglés es 'United States Penitentiary Administrative Maximum Facility'), conocida popularmente como el 'Alcatraz de las Montañas Rocosas' y 'Supermax', por ser considerada la de mayor seguridad de EU.El recinto penitenciario fue diseñado para encarcelar a lospara el sistema carcelario estadounidense. Justamente allí es donde cumple condena de cadena perpetua el narcotraficante mexicanoJunto al capo mexicano hay otros reclusos de alta peligrosidad, entre ellos integrantes del grupo delictivo(conocido también como La Eme o MM), conformado en su mayoría por mexicanos y considerado el más poderoso al interior de la prisiones en EU, publica el portalSu alcance criminal no excluye a la 'Alcatraz de las Montañas Rocosas', donde no solo logran comunicarse pese al aislamiento, sino que también reciben dinero por sus negocios en el exterior y han sido protagonistas de uno de los asesinatos más crueles dentro de la prisión de alta seguridad.A pesar de que la prisión federal fue especialmente diseñada para mantener a su población de reclusos extremadamente violentos en un "",, un miembro de alto rango de la 'MM' recluido en ADX Florence,en el patio de la prisión por integrantes de su misma pandilla mientras las cámaras de seguridad observaban., de 56 años, también preso en ADX, se declaró culpable en diciembre de 2016 del asesinato de Torrez y fue condenado a cadena perpetua; la misma pena obtuvo, otro miembro de 'La Eme'.Según los documentos judiciales, los tres reclusos formaban parte de La Mafia Mexicana. El 21 de abril de 2005, Rivera y Santiago golpearon a Torrez hasta que murió sin que ninguna autoridad interviniera, pese a que los presos de ADX Florence todo el tiempo son vigilados por cámaras de seguridad.Cuando los oficiales llegaron a la puerta del patio, los internos parecían relajados, como si nada hubiera pasado. Algunos incluso continuaron haciendo ejercicio. La política de la prisión requiere una proporción de tres a uno entre el personal y los reclusos, antes de que los oficiales puedan ingresar al área. Para cumplir con ese estándar, los guardias tuvieron que desalojar a algunos hombres del patio.Previamente, los integrantes de La Mafia ya habían cometido un asesinato a plena luz del día, vigilados con cámaras en todas partes, sin que nadie los delatara, de esta forma, la organización criminal mostró su control dentro del penal más seguro de EU.Las duras condiciones en 'Supermax' han colocado sus muros en elcomo una de lasAhí los presos son confinados en espacios de dos por tres metros con muebles de concreto (no de metal, como en otras prisiones), donde duermen, comen, se duchan y permanecen aislados durante al menos 22 horas al día, con vigilancia las 24 horas, a través de cámaras de seguridad.Los reclusos tienen derecho a una sesión de actividad física que realizan en soledad en patios cerrados, a fin de mantenerlos privados de todo contacto con el mundo exterior.Sin embargo,, el consideradodesde 2007 contó el pasado 22 de agosto ante un jurado que logró hablar "varias veces" con otros miembros de su banda, incluso cuando estaba en el sector más aislado."Si estaba en la (celda) 5 y él en la 4, arriba, yo podía hablar con él a través del baño", contó el miembro de la organización criminal. "Puedes quitar la regadera o el lavamanos y puedes hablar con otra persona a través de la cañería", explicó según se recoge en documentos judiciales a los que tuvo acceso la cadena Univision.Reportes señalan que con el apoyo del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, 'La Eme' se ha convertido en la pandilla más violenta que se haya conocido con negocios tras las rejas en todo EU.En mayo de 2018, algunos de sus líderes fueron señalados de llevar a cabo una operación para controlar el tráfico de drogas desde el interior de las cárceles del condado de Los Ángeles.La oficina del fiscal de los EU acusó a 83 personas de conspiración del crimen organizado, alegando tráfico de drogas, asaltos y asesinatos violentos al interior de las prisiones.La pandilla de 'La Eme' comenzó a operar en Los Ángeles en la década de 1950 en una cárcel juvenil, llegando a convertirse en una organización criminal internacional con un sistema metódico para comunicarse desde las rejas, controlar el territorio de las pandillas y recaudar 'impuestos' por la venta de drogas a través de la extorsión.