La mayoría de los diabéticos en México terminarán ciegos

"El grave problema es que la mayoría de ellos terminarán ciegos", explicó a Efe el doctor Virgilio Morales, jefe del Servicio de Retina de la Asociación para evitar la ceguera en México (APEC).

"Desafortunadamente muchos llegan cuando ya no se puede frenar ni revertir el padecimiento", lamentó.

"En el primer año de tratamiento, un paciente puede requerir hasta cinco inyecciones y, actualmente, la única institución pública que las ofrece es el ISSSTE", lamentó Ramírez.

tras 15 años de padecer la enfermedad, y de ellos, alrededor de un tercio desarrolla importante disminución en su visión, afirmaron este jueves expertos en Ciudad de México.Explicó que todos los pacientes que padecen diabetes están en riesgo de desarrollarque es la causa más frecuente de deterioro visual en las personas que viven con esta enfermedad.El jefe del departamento de retina y vítreo en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Abel Ramírez, advirtió que entre el 38 y el 40% de los diabéticos que no tienen un control adecuado de la enfermedad, "después de cinco años de padecerla pueden quedar ciegos".Sin embargo, la mayoría de los pacientes "no se preocupan por su salud visual" ya que quienes tienen afectada su retina no tienen síntomas y ven bien por mucho tiempo., pero si se detecta oportunamente puede frenarse su desarrollo.Sin embargo, la desinformación y falta de cultura de prevención inciden en que se haya incrementado en 25% la prevalencia de esta enfermedad en países de ingresos medios y bajos.Los especialistas aseguraron que, aunque existe tratamiento para esta condición,que se ponen en los ojos, pero el costo de estas asciende a 20 mil pesos (1.044 dólares) cada una., de ellos, 4 millones están en riesgo de perder la vista permanentemente.Ambos especialistas coincidieron en que un adecuado control de los niveles de glucosa en sangre a través de tratamiento médico y hábitos saludables pueden reducir el inicio de la enfermedad un 76% y la progresión de la misma en 54 %.Refirieron que las revisiones, conocidas como fondo de ojo, deben realizarse de preferencia desde que la persona es diagnosticada,Y de no encontrarse indicios del padecimiento en esa primera revisión, la visita al oftalmólogo puede ser de forma anual, además de llevar hábitos saludables, como revisar la presión sanguínea, el colesterol y dejar de fumar en caso de hacerlo.Qué es la diabetesLa diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa (azúcar) en sangre están muy altos. Se da cuando el organismo pierde la capacidad de producir insulina o de utilizarla correctamente, y, amputaciones, derrames cerebrales o daños al riñón.Cuando las personas están en ayuno, el hígado produce glucosa. En el caso de un diabético, hay que evitar que este órgano aporte glucosa al torrente sanguíneo, y precisamente los compuestos de algunas plantas realizan esta función, y evitan que el hígado produzca azúcar en exceso.: la insulina –hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa entre a las células y obtengan energía para hacer funcionar nuestro cuerpo– se halla disminuida y su secreción puede llegar a ser nula cuando aquel órgano deja de funcionar.: sí hay insulina, pero fallan sus receptores. Es decir, aunque esté en el torrente sanguíneo, la glucosa no puede entrar a las células blanco y su concentración se eleva.