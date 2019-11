La mayoría no permitirá otro Golpe de Estado en nuestro país: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subió una reflexión a su cuenta de Facebook en la que afirmó que en México no hay lugar para dictadores.



“Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”, escribió.



Además, señaló que la transformación que encabeza cuenta con el respaldo de la “una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz que no permitirá otro golpe de Estado en nuestro país”.



El presidente fue más allá al recordar cómo Madero fue asesinado por “los conservadores y sus halcones, porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara”.



Para rematar su menaje, AMLO recomendó leer la fábula de Esopo “Las ranas pidiendo rey”.



Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a su natal Tabasco para visitar panteones de la entidad, en una pausa que puso a sus giras por el país.



De acuerdo con medios de comunicación locales, el jefe del Ejecutivo arribó al Aeropuerto Internacional “Carlos Rovirosa Pérez”, y ciudadanos aprovecharon a tomarse fotografías con el mandatario, quien después se retiró del lugar.



López Obrador acudiría este sábado 2 de noviembre al Panteón Central de Villahermosa, donde yacen los restos de sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, así como su hermano José Ramón.



Posteriormente iría al Recinto Memorial, para visitar la tumba de su primera esposa, Rocío Beltrán Medina.



Según medios locales, una vez cumplida ambas visitas, acudirá a su rancho localizado en Chiapas.