La misteriosa muerte de una modelo tailandesa en Bangkok

La modelo tailandesa, también conocida como 'Belle', fue encontrada muerta este martes por la mañana en un edificio residencial deen circunstancias que dejan abierta la duda de si murió por causas naturales, por accidente o a manos de otra persona.‘Bell’ fue encontrada muerta en el vestíbulo del edificio el martes por la mañana, pero la policía ha dicho que es demasiado pronto para nombrar sospechosos.Surakit Sitiwilai, de la estación de policía de Bukkhalo, dijo a los medios tailandeses que están esperando el informe de la autopsia. El cuerpo de la mujer no tenía heridas visibles.La joven 'instagramer' fue llevada hasta la sexta planta del edificio por un hombre que horas más tarde la bajó en estado inconsciente hasta el vestíbulo, donde posteriormente fue encontrada sin vida, informaLaen una grabación que se divulgó rápido en Internet y medios de comunicación del país.El hombre, que vive en el mismo edificio, fue identificado como, de 25 años, y se presenta en redes sociales como modelo 'freelance' y entrenador personal. Cuando la Policía llegó a su apartamento, se negó a abrir la puerta y los agentes tuvieron que entrar al domicilio a la fuerza.El joven contó que aquella noche trabajó en un evento en el que también estaba Thitim ytanto que se ofreció a acompañarla a casa. Según su testimonio, la modelo perdió el conocimiento antes de poder decirle la dirección y por eso decidió llevarla hasta su casa, donde la colocó en su cama para que durmiera un rato. Más tarde, sostiene, le llamó un amigo de la modelo, que se ofreció a recogerla.Wongthabutr reconoció haber bajado el cuerpo inconsciente de Thitim hasta el vestíbulo, pero negó cualquier responsabilidad en lo ocurrido y asegura que no hizo nada malo. En su cuenta deescribió que no va a huir a ninguna parte porque es inocente."De verdad. Belle bebió mucho, se tomó como 10 tragos y comió solo un poquito", afirmó el hombre, agregando que se quedó dormido tras traerla a su apartamento y no sabe en qué momento la 'instagramer' perdió la vida. Sin embargo, el novio de la fallecida y su familia no se creen esta versión de los hechos.Las especulaciones en las redes fueron fomentadas asimismo por el hecho de que Wongthabutr compartiera fotos y videos de Thitim inconsciente acompañados de bromas sobre su estado y comentarios como: ", jajajaja" o "Incluso lleva mi ropa, se la puse yo". Las publicaciones fueron posteriormente eliminadas por el autor.