La modelo Elsa Pataky recomienda no comer 16 horas, le llueven críticas

La guapa de Elsa Pataky en el hormiguero dando lecciones de nutrición:

“ayuno 16 h y es el mejor antiedad, lo recomiendo”

Y digo yo

Una influencer sin estudios de nutrición ni ninguna carrera sanitaria quién es para dar consejos en horario donde miles de adolescentes ven la tele? — Pepe Gálvez Camacho (@ppote99) November 19, 2019

1/2 Sobre el ayuno intermitente hay nutricionistas que lo avalan como una buena práctica. Cuando lo leí por primera vez, sólo el titular, era escéptica. Pero hay que leer para poder juzgar. ¿O acaso crees que ella no contará con asesoramiento? — AgCr (@AnaCruz_Rev) November 19, 2019

La intervención deense ha convertido en uno de los temas más comentados en el inicio de la semana televisiva. La actriz, que acude asiduamente al programa capitaneado porse convirtió en el centro de todas las críticas al desvelar el que, en su opinión, es uno de los mejores secretos para no envejecer., y ella, ayunan «16 horas al día», una costumbre en la que, dijo la actriz, está involucrando también a su madre.que la actriz hiciera estas declaraciones en el programa de Pablo Motos, uno de los más vistos del access prime time en la televisión nacional, sobre todo por el efecto que este tipo de mensajes puede tener en personas con trastornos alimentarios. «Pongo 'El Hormiguero' y me encuentro a Elsa Pataky con sus recomendacionesde ayuno de 16h. Es vergonzoso, esta incitando a tener serios problemas nutricionales», dijo una espectadora en Twitter. «El otro día Pablo Motos diciendo que hay que emborracharse para "resetearse". Hoy le toca a Elsa Pataky diciendo que hay que ayunar durante 16 horas. Lo siguiente que será, ¿estudiar dándote golpes en la cabeza con los libros?», argumentaba otro televidente.No solo hubo críticas hacia la actriz española. Las declaraciones de Pataky dieron pie a un intensosobre el llamado «ayuno intermitente», defendido por muchos nutricionistas por sus beneficios:Hace unos días, de hecho, la también actriz Jennifer Aniston desvelaba que una de las claves de su rutina es esta práctica defendida por Pataky: Noté una gran diferencia en no comer alimentos sólidos durante 16 horas», dijo.desgranó en este artículo las bondades de esta «moda» entre las celebrities. Aquí puedes leerlo.