La neumonía mata a un menor de cinco años cada 39 segundos

Ciudad de México.- Este 12 de noviembre es el Día Mundial de la Neumonía, una enfermedad que Unicef y otras cinco organizaciones la consideran una "epidemia olvidada", ya que mata a un menor de cinco años cada 39 segundos.



"El año pasado la neumonía costó la vida a más de 800 mil niños de menos de cinco años, uno cada 39 segundos", indicaron en un comunicado la Unicef y otras cinco organizaciones, entre ellas Save the Children.



"La mayoría de fallecimientos afectan a niños de menos de dos años, incluyendo unos 153 mil en su primer mes de vida", indican las organizaciones, que hicieron un llamamiento a una "acción mundial" contra la neumonía.



En caso de neumonía, los alvéolos de los pulmones se llenan de pus y de líquido, lo que convierte en dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía es responsable del 15% del número total de fallecimientos de niños de menos de cinco años en el mundo.



Más de la mitad de las muertes de niños provocadas por neumonía se concentran en cinco países: Nigeria (162 mil), India (127 mil), Pakistán (58 mil), República Democrática del Congo (40 mil) y Etiopía (32 mil).



La neumonía en México



La neumonía en México es la novena causa de mortalidad en población de todas las edades, pero es la cuarta en menores de uno a cinco años y la séptima en mayores de 65.



El académico de la UNAM, Gabriel Escobedo Arenas, informó que esta enfermedad se origina generalmente por bacterias, y en menor proporción por virus y hongos, afecta en particular a niños menores y a adultos mayores, “pero los jóvenes no se salvan de padecerla”, aclaró.



Cuando se detecta a tiempo es controlable; ante las primeras manifestaciones, que llegan a confundirse con una gripe, se debe acudir al médico y evitar autorrecetarse, recomendó el neumólogo en el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora este 12 de noviembre.



“Aunque es posible controlarla mediante intervenciones sencillas y tratamientos de bajo costo, que van de 150 a 200 pesos, hace falta que los pacientes lleguen a tiempo con el médico. Además, cuando nos automedicamos enmascaramos el cuadro clínico, y cuando florece la enfermedad lo hace con mayor fuerza y se requieren fármacos más costosos”, advirtió.



La neumonía es prevenible



La neumonía es una enfermedad prevenible y existe una vacuna antineumococo 100% efectiva, que debe aplicarse de forma anual junto con la de influenza, y que forma parte del esquema de vacunación.